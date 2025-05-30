市場信息：磐石計劃——防滲漏專項行動提升工程品質

Presented by﹕WAW Creation

啟動儀式現場，碧桂園集團副總裁、鳳凰智拓建管公司總經理黃宇奘表示，每一套房對小業主都承載着十分重要的意義，要把每一套房子當做自己的房子，匠心築家。他強調，要提高認識，深刻領會此次專項行動的重要性，以高度的責任感和使命感投入到工作中；要嚴格落實責任，各參建單位要明確自身職責，確保每一項工作都落到實處；要加強技術創新，積極探索更有效的防滲漏技術和方法，提升整治工作的品質和效率；要強化協作配合，各部門、各單位之間要密切溝通，形成強大的工作合力；他更表示希望通過磐石計劃與科建集團共同提升管理能力、市場競爭力，推動公司持續健康發展。

三大攻堅行動

工程品質硬升級：直擊屋面、衛生間、地下室、外牆等滲漏高發區，全面排查隱患，列銷項整改，用工藝優化實現「零滲漏」交付。

全員能力再充電：通過規範培訓、實操考核、案例剖析，讓管理人員精通管控標準，一線工人掌握施工要點，打造防滲漏「精銳部隊」。

長效機制築根基：從設計源頭到施工全流程，完善材料管控、隱蔽工程驗收、品質追溯等制度，讓滲漏問題「早發現、早預防、早解決」。