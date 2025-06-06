黃埔發展勢態良好 樓市火熱 五一認購及到訪量齊升

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為迎接「五一」售樓黃金檔期，黃埔區住房城鄉建設局組織悅辰壹號、振業天成、星河臻華府、開控雲錦等16家區內樓盤開發企業，在節前進行了「宜居黃埔·惠聚五一」促銷活動，推出「98折限時折扣」、「特價清倉房源」、「家電車位禮包」等六大主題優惠，引起民眾的購房意欲。

樓盤銷售激增

「五一」期間，廣州海絲城以其規劃、配套設施、教育及交通優勢，在黃埔區商品房成交量之中名列前矛，到訪同比上升546%，認購套數同比增加568%。其中，今年新開盤的廣州地鐵地產·瓏岄上城項目，作為老黃埔首個地鐵入戶項目、容積率僅約2.17的低密大城，以50餘套認購數字成為「銷售冠軍」。

中新廣州知識城僅次於廣州海絲城，在五一期間以1.5萬/平方米起的價格，吸引大批剛需客入手，認購套數同比增長148%。其中，翰林湖畔項目位處知識城起步區，毗鄰納米谷及小鵬汽車等產業園，還有佔地13萬平方米的納米公園，以及建設中的龍翔湖等配套，五一前兩天即迎來超200組訪客，成交近10套。

五一期間，悅辰壹號項目的來訪數量同比增幅逾三倍，總銷售金額超1.2億元人民幣。科城·新世代以「最低百萬就能上車」吸引一眾上班族，成交17套住宅。長嶺雅居主打「第四代住宅+私家空中花園」，單周來訪量增長325%，接近4月整月來訪量的67%，成交目標達成率超270%。星河臻華府作為今年黃埔區首個登場的舊改新盤，銷售現場同樣非常熱鬧。

知識城是年輕人置業首站

黃埔區樓市受到關注，皆因該區擁有優越的人才政策及多元的產業結構，因此近年成為了年輕人進入廣州的首選地，成功吸引大量高端人才前來就業及生活，區內15至59歲人口佔比高達76.15%，人口結構逐漸呈現「年輕化、高學歷化」。

特別是中新廣州知識城經過15年建設發展，現已成為一座產城融合、職住平衡、交通便捷、生態宜居、配套完備的現代化新城。憑藉千億級產業集群、全齡目送式教育體系等優勢，成為了年輕剛需客的「上車」首選。

人才政策吸引置業人士

為了吸引人才落戶黃埔，該區更以人才政策作為招徠。五一期間，開控·雲錦、長嶺雅居與長嶺街道共同協辦「百萬英才匯南粵，百萬補貼住長嶺」人才購房補貼活動，為本科以上學歷人才提供額外96-98折的購房優惠，吸引「高知」群體進駐。例如長嶺片區的開控城投·雲錦項目憑藉「現房+補貼」雙重優勢，認購量領跑該區，日均到訪量超100組訪客，激增200%。

此外，該區的房企行銷策略亦相當成功，各種折扣優惠吸引不少買家親臨銷售現場，部分「熱盤」甚至出現限流入場。以擁有「雙地鐵」優勢的中建玖合·未來方洲為例，五一期間限時推出20套總價三百萬起的特惠房源，首日已迎來超過200批購房者實地看房，成交量超過15套。銷售中心更出現人頭湧湧、停車場車位不夠用的熱鬧景象。

黃埔區人口年輕，基礎設施齊全，產業發展蓬勃，在教育和生態方面亦持續發力，為居民締造高品質的生活環境。對置業者來說，黃埔區是廣州一個宜居宜業的理想地點，不僅是全新生活的起點，更是投資未來的好選擇。

「三城一島」符穗「東進」戰略

中新廣州知識城、廣州科學城、廣州海絲城和廣州國際生物島，是《廣州市黃埔區國土空間總體規劃（2021—2035年）》中明確推動的「三城一島」戰略平台，吸引了大量投資和企業入駐。中新廣州知識城作為全球影響力的國家知識中心，建成了生物醫藥、積體電路及智慧製造等多個創新園區，智識產權的運用及保護體系亦已完善；廣州科學城定位為具有國際影響力的「中國智造中心」，資訊科技、人工智能及生物醫藥三大產業集群發展成熟；廣州海絲城是廣州國際交往中心重要承載地，重點發展跨境電商、數字貿易等新業態；廣州國際生物島重點瞄準細胞與基因治療等前沿領域技術突破與產業化，致力打造國際頂尖的生物醫藥研發引領區。

交通、醫療、教育配套足

黃埔樓市火熱，得益於長期發展的紅利。目前，該區正加快建設一個現代化綜合交通體系，涵蓋4條鐵路、10條地鐵、2條有軌電車、10條高速公路、16條城市主幹道、4條過江通道。致力實現區內15分鐘快聯快通，30分鐘通達機場、高鐵站及港口，1小時連接大灣區主要城市，充分發揮其「灣頂明珠」的區位優勢。

教育方面，黃埔區以「廣州東部教育高地」為目標，區內有13個基礎教育集團，覆蓋60所學校，佔全區學校的一半以上。先後引進北京師範大學、湖南師範大學、華南師範大學、廣東外語外貿大學，並有北京師範大學廣州實驗學校、湖南師範大學附屬黃埔實驗學校、華南師範大學附屬中學知識城小學等均衡教育資源。

醫療方面亦有多家三甲醫院，例如北部知識城有中山六院知識城院區、中大腫瘤防治中心黃埔院區；中部科學城有中山三院嶺南醫院、廣東省第二中醫院黃埔院區、廣醫三院黃埔院區，以及即將建設的廣東省人民醫院黃埔院區；南部海絲城則有中山大學附屬第一醫院黃埔東院區、市十二人民醫院黃埔院區、廣州醫科大學附屬第五醫院。

隨着交通、教育及醫療建設日益完善，多元產業及優質人才匯聚，市場認為，黃埔區未來樓市表現可期。