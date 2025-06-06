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深圳內望：5月樓市苦樂參半 環比下降 同比增長

【Presented by：WAW Creation5 月深圳一二手住宅網簽總量7,849套，環比下降16.7%，同比增長21.1%。其中一手住宅網簽3,162套，環比下降14.4%，同比增長25.6%；二手住宅網簽4,687 套， 環比下降18.2% ， 同比增長18.3%。二手房錄得5,727套，環比下滑13.2%，同比上升17.6%。從成交量資料反映，無論是一手還是二手房，以及總成交量，都出現環比下降但是同比卻增長的反差，所以市況到底好不好，真的不好說，只能說是苦樂參半吧！

 

Presented by：WAW Creation

 

房展受市民關注

五月份開局迎來五一長假期，住建局在書城平台走廊，組織了房地產展銷會議。房協積極推動，各大開發商及銀行，以及中原地產，紛紛回應參與，為廣大市民在節日提供一個購房平台。

連續五天的房展活動，人流絡繹不絕，反映市民對買房還是感興趣的，只是下決定比較慎重而已。另一方面，政府除了制定政策外，現在走到更前，走到市場裏面，支持各種行銷活動，以市場手段去解決市場問題。

 

樓市仍存不確定性

近期困擾房地產市場的中美貿易戰，五月份終於迎來突破。當地時間5月10日至11日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特，以及貿易代表格里爾在瑞士日內瓦舉行中美經貿高層會談。雙方圍繞落實1月17日中美元首通話重要共識進行了坦誠、深入、具有建設性的溝通，達成一系列重要共識，會談取得實質進展。中美雙方一致同意建立經貿磋商機制，就雙方在經貿領域的各自關切保持溝通。當地時間5月12日，雙方發布《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》，並達成多項積極共識。

美東時間2025年5月12日，美方發布行政令，宣布自美東時間5月14日0時01分起調整對華加徵關稅措施，取消91%的加徵關稅，在90天內暫停實施24%的對等關稅， 只保留剩餘10% 的關稅。自2025年5月14日12時01分起，國務院關稅稅則委員會也相應取消了對美國的91%反制關稅，在90天內暫停實施24%的反制關稅， 保留加徵剩餘10% 的關稅。

中美貿易戰暫緩，對房地產市場絕對是利好支持，但是因為只是暫停90天，90天後是什麼情況，還是有很大的不確定性，而買房是一個長期的投入，最怕的就是不確定性，所以還沒有看到市場出現強烈的反應，市場依然維持比較濃的觀望氣氛。另外，5月央行也採取降准減息等行動，不僅降低了公積金利率0.25個百分點，同時在時隔六個月首次下調LPR。降准減息為市場提供更多的資金，讓借貸成本更低，鼓勵市民消費，同樣的是絕對利好消息，但是市場反應冷靜。

 

減息未起應有作用

接二連三的利好消息出台，對市場並沒有起到太大的刺激作用，歸根結底，就是經濟大環境不好，生意難做，無論是老闆還是打工仔，收入都有壓力，而且要面對降薪及裁員的風險，當前收入低，未來預期不明朗，只好節衣縮食，降維消費。買房是巨大的消費行為，收入降低速度甚至比房貸減息還快，所以減息沒有起到應有的作用。

 

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更新時間:2025-06-06 13:07
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