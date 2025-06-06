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灣區速遞：4個省級藥械類事項可以在深辦理

【Presented by：WAW Creation】深圳市市場監督管理局於2025年5月27日起在河套深港科技創新合作區深圳園區承接實施教學、科研用麻醉藥品、精神藥品製劑、標準品和對照品購用審批等4個藥械類政務事項。

 

Presented by：WAW Creation

 

承接事項及申請網址

（一）教學、科研用麻醉藥品、精神藥品製劑、標準品和對照品購用審批；

申請網址：https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v3/guide/11440300MB2C927392344017200903701；辦理時限為10個工作日。

（二）藥品、醫療器械互聯網資訊服務備案；

申請網址：https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v3/guide/11440300MB2C927392344207200600501；辦理時限為1個工作日

（三）出具第二、三類醫療器械產品出口銷售證明

申請網址：https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v3/guide/11440300MB2C9273923442072002007；辦理時限為10個工作日

（四）出具藥品出口銷售證明。

申請網址：https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v3/guide/11440300MB2C927392344207200200801；辦理時限為20個工作日

 

全流程網上辦理

承接事項實行全流程網上辦理，申請企業和單位統一通過廣東省政務服務網辦理。申請人通過上述管道進入網上服務視窗頁面後，可查看辦事指南等注意事項，點擊「線上辦理」按照提示登錄，根據網頁提示填寫電子申請表單，上傳申請材料，點擊提交，完成網上申辦。由於網址發生變化無法登錄的，申請人可通過互聯網搜索「廣東政務服務網」查詢登錄到官網，通過事項名稱查詢即可按照提示申請辦理。深圳河套服務園區現場不接收紙質材料申請，申請人網上辦理有困難的，可到現場諮詢辦理，也可尋求工作人員協助辦理。

（資料：深圳市場監管）

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更新時間:2025-06-06 13:07
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