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業內人語：內地樓市已止跌回穩？

【Presented by：WAW Creation踏入6月，距離今年全國兩會結束約有3個月，樓市能否持續年初的回暖走勢？是否已經止跌回穩？近期的降息對樓市有何影響？市場信心狀況如何？這些問題備受各界關注。

 

Presented by：WAW Creation

 

首先，我們來看數據。

參考國家統計局（2025 年5 月19日）公布的資料顯示，2025年1至4月「商品房銷售累計面積」為28,261.74萬平方米，2024年同期為29,251.84萬平方米，2023年同期為37,635.87萬平方米。2024年與2023年相比跌幅約22.8%；2025年與2024年相比跌幅約3.38%。

至於2025年1至4月「商品房銷售累計金額」則為27,034.61億（人民幣，下同），2024年同期為28,066.6億，2023年為39,750.42億。2024年與2023年相比跌幅約29.39%，2025年與2024年相比則跌幅約3.68%。

從這兩組數據來看，雖沒有出現正增長比率，但跌幅趨向收窄，這顯現前期政策對樓市有一定幫助作用。不過，在未來下半年走勢中，如沒有重磅利好樓市政策的推動，相信樓市會有一定波動，要實現止跌回穩目標仍任重道遠。筆者認為，需加強出台利好樓市政策，並且每月、每季持續輸出利好性、優化性、真實性、對比性的正面數據，以及一系列具延續性政策，再結合生活、消費、旅遊、經濟、股票、等方面的利好數據，才能為市場打下強心針及信心。

 

要重拾市場信心 需解決根本問題

近年來，內地及港澳業主維權事件屢見不鮮。除了買樓遇上質量問題，收樓及入住後還浮現出一大堆令人憂心的問題，比如買樓時行業的虛假宣傳、原有設施不兌現、消防通道雜物堆積，以至物業管理工作不規範、不透明、不作為、有法不依，相關物業無視民法典物權法（物業法），對違規行為「隻眼開隻眼閉」，不積極採取跟進處理，而政府有關部門也未能及時糾正、化解矛盾等。

現時，市場普遍接受樓價下行的事實，主要對收樓及入住後的各種煩心問題有所不滿，從而影響買家信心。要重塑市民對房地產行業的信心，必須治標治本，修正房地產行業中「開發商、仲介行業、物業管理」等多方面根本性問題，例如積極回應民生問題，儘快實現推動住宅從「住有所居」邁向「宜居優居」的新階段。

 

警惕網絡房產輿論陷阱 莫被誤導 錯判市場

在瞬息萬變的網絡時代，各行業存在一定的內卷現象，房地產從業員也不例外。在社交媒體上，有些人為了吸睛及獲得關注，不惜製造話題、炒作，利用網絡平台傳播迅速、市民金魚記憶短暫的特點，曾見社交媒體上同一個IP發布的視頻內容， 在一周內， 一時「樓市崩盤倒計時」，一時「房價即將暴漲」。事實上，社交媒體存在大量這些內容，很多都涉嫌虛假失實，而且立場反復，嚴重干擾公眾對市場真實情況的判斷。因此務必要保持理性清醒頭腦，慎防被誤導而做出錯誤決定。 內地樓市止跌回穩工作仍面臨諸多挑戰，筆者期望相關監管部門、行業協會，優化現有或制定有效的管制法規，並加強從業人員管理及職業道德教育，引導自媒體和仲介機構樹立正確價值觀，自覺維護行業秩序。針對虛假資訊傳播、惡意炒作等行為制定明確具阻嚇力處罰條例，加重違規成本，藉此重塑行業形象，推動房地產行業在理性、健康的軌道上實現長遠發展。

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更新時間:2025-06-13 13:22
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