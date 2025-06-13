灣區速遞：澳門虹膜自助通關擴至港人

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現時，關閘、港珠澳大橋（ 港澳大廳）、機場、氹仔客運碼頭、外港碼頭和內港碼頭六個口岸，共設81條虹膜自助通道，其中71條配置了第二代檢測設備，新增面相追蹤功能，加大設備屏幕，並提供更完善的語音功能。

治安警察局聯同澳門保安部隊事務局自2023年10月為澳門居民推出虹膜通關以來，不但解決了部分人員因指紋不清晰而無法使用自助過關的問題，配合「我的通關」二維碼聯合應用，更可實現快捷衛生的「非接觸式」通關，查驗速度亦較傳統自助過關模式快1—2秒。目前，已有30萬澳門居民登記使用虹膜通關，截至今年5月底累計超過1,578萬人次使用，近月使用率佔澳門居民經傳統自助通道通關人次的42%。

（查詢：https://www.fsm.gov.mo）

華發集團獲碳中和綠色創新大獎

由第一財經主辦，上海交通大學碳中和發展研究院、上海環境能源交易所聯合發起的第三屆中國企業碳中和表現榜日前揭曉。華發集團與巴斯夫中國、建設銀行等24家標杆企業同登榜單，榮膺「綠色創新表現獎」。

中國企業碳中和表現榜至今已發布三屆，據了解，今屆榜單以「由新者勝，至行者達」為主題，從環境責任表現、行動方案規劃、相關技術投入、綠色金融、社會影響力、綠色供應鏈等六大指標對參選單位進行評估。其中，「綠色創新表現獎」聚焦表彰在碳中和領域踐行可持續發展目標、創新模式及標準引領等方面貢獻突出的企業。

華發集團獲獎，在於其推進「雙碳」戰略、踐行綠色創新發展中的卓越成效，而作為大灣區綠色發展的風向標企業，華發集團以「戰略引領-產業協同-金融賦能-場景創新」四位元一體模式，構建ESG發展體系，躋身國內企業第一梯隊。

在「十四五」收官與「雙碳」目標提出五周年之際，華發集團表示，將持續深化ESG治理與綠色低碳轉型，以創新模式厚植高質量發展綠色底色，為經濟社會全面綠色轉型貢獻國企力量。

「港人港企午餐聚會」江門舉行 推廣大灣區發展機遇

香港特區政府粵港澳大灣區發展推廣中心（推廣中心）於6月10日在江門舉辦「港人港企午餐聚會」活動，向港人港企推廣大灣區建設的重大機遇，促進在江門的港人港企交流，並了解他們的最新營商情況。江門外商投資企業協會為活動的承辦單位。

推廣中心總監李綺華在致歡迎辭時表示，推廣中心不時舉辦不同形式的活動，包括研討會、考察訪問、交流活動等，亦鼓勵在大灣區的人才和企業充分利用香港在「一國兩制」下的獨特優勢和地位，積極開拓國際市場。

她鼓勵在江門的香港企業家善用香港營商環境高度國際化、市場化和彙聚專業服務人才等優勢，與江門企業共拓商機，為促進港邑兩地互利共贏和大灣區高質量發展作出貢獻。 江門外商投資企業協會（協會）執行會長彭志濤在致辭時表示，協會將繼續發揮「江門外商投資企業之家」作用，聯同推廣中心及江門各大商會，全力為港人港企推介江門營商環境，助力港資企業把握大灣區發展新機遇，為港邑合作注入新活力。