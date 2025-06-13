北上養老計劃你要知 如何善用津貼、醫療、安老院服務

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廣東計劃 獲高齡及長者生活津貼

公共福利金計劃下的「廣東計劃」設有高齡津貼及長者生活津貼，為選擇移居廣東省的合資格香港居民，每月提供現金津貼。高齡津貼適用於70歲或以上申請人，每月津貼金額為1,640元（港幣，下同）；長者生活津貼適用於65歲或以上，有經濟需要而入息及資產並沒有超過規定限額的香港居民，每月津貼金額4,250元。

長者生活津貼的入息及資產限額：

單身：每月總入息10,770元、資產總值406,000元

夫婦：每月總入息16,440元；資產總值616,000元

領取津貼期間，受惠人無須每年返港，只要在每一個付款年度內居住在廣東滿60天，便可領取全年津貼。順帶一提，申請人須沒有領取公共福利金計劃下的其他津貼或綜合社會保障援助；如果是香港公屋住戶，須在離港前交回所租住的公屋單位或刪除租約上的戶籍。

申請人必須親自到香港辦理申請手續。填妥「廣東計劃及福建計劃申請表」，連同相關證明文件副本及近照兩張，寄回或親自交回社會保障辦事處（廣東計劃及福建計劃），申請人亦可透過網上表格提交申請。

綜援長者廣東及福建省養老計劃 內地養老續享綜援

「綜援長者廣東及福建省養老計劃」讓綜援受助長者在內地養老時，繼續得到現金援助。申請人必須是年滿65歲或以上，在本港居住最少7年的香港永久居民，並在緊接申請日前，已連續領取綜援金最少1年。申請人可親自前往處理其綜援個案的社會保障辦事處提出申請。行動不便人士，可用電話或郵遞方式提出申請。

此外，「綜合社會保障援助長者入住廣東院舍試驗計劃」將在今年下半年推出，為期三年，資助選擇赴粵養老的綜合社會保障援助受助長者入住指定在粵安老院，以改善生活環境和提升生活質素。每名合資格長者每月可獲港幣5,000元資助，名額共1,000個。

廣東院舍照顧服務計劃 入住內地安老院

「廣東院舍照顧服務計劃」為正在輪候資助護理安老宿位，並有意在內地養老的長者提供多一個資助服務的選擇，讓他們按自身意願選擇入住計劃下的內地安老院。

為鼓勵合資格長者參加計劃，社署在計劃內設有為期6 個月的試住期。若長者在試住期屆滿時繼續接受「計劃」下內地安老院的院舍照顧服務，其在中央輪候冊的「長期護理服務」申請將會結束。若試住期間選擇離開「計劃」，則會按原本的申請日期，恢復其在中央輪候冊上的位置。

政府向認可服務機構支付的服務費用，已包括資助長者在認可服務機構的食宿、護理服務及個人照顧，以及基本醫療費用。長者在入住後毋須再支付這些費用。長者須自費的項目則包括個人消耗品，例如尿片、傷口敷料等。

查詢：2961 7234「社署安老服務科（院舍照顧服務組） 」

「廣東院舍照顧服務計劃」認可安老院

香港賽馬會深圳復康會頤康院

營辦機構：香港復康會

服務：提供護理安老宿位及護養院宿位

地址：深圳市鹽田區青雲路1號

查詢：（852）2534 3428；（86）755 2528 2528

香港賽馬會伸手助人肇慶護老頤養院

服務：提供護理安老宿位及護養院宿位

營辦機構：伸手助人協會

地址：中國廣東省肇慶市高要白土鎮綠茵大道福壽坪

查詢：（852）2522 4494；（86）758 8162223

佛山市暢享薈養老院有限公司

合作營運機構：頤盈投資有限公司

服務：只提供護理安老宿位

地址：佛山市南海區獅山鎮羅村縱一路南1號

查詢：（852）2219 9668；（86）757 8126 6118；（86）180 2934 3882

深業頤居養老運營（深圳）有限公司

合作營運機構：頤樂居有限公司

服務：只提供護理安老宿位

地址：深圳市寶安區航城街道洲石路743號

查詢：（852）5744 9407；（86）755 8609 1888

佛山市眾星天福養老服務有限公司

服務：只提供護理安老宿位

地址：廣東省佛山市禪城區汾江北路24 號

查詢：（86）757 82289009；（86）13925968596

中山火炬開發區頤康老年服務中心

服務：只提供護理安老宿位

地址：中山市火炬開發區岐關東路

查詢：（86）760 85339323；（86）18028380822

南沙區養老院（廣州市南沙區頤年養老服務中心）

服務：只提供護理安老宿位

地址：廣州市南沙區黃閣鎮麒麟中學北側

查詢：（86）20 84977086

廣東頤壽醫療養老有限公司廣州麓湖家長薈分院

服務：只提供護理安老宿位

地址：廣州市越秀區橫枝崗路64-1 號

查詢：（86）20 81886168 ; （86）18002278656

保利養老服務管理有限公司廣州天悅和熹會頤養中心

服務：只提供護理安老宿位

地址：廣州市海珠區琶洲仁瑞新街6 號

查詢：（86） 20 32039999

廣州椿萱茂陳涌養老服務有限公司

合作營運機構：九龍樂善堂

服務：只提供護理安老宿位

地址：廣東省廣州市番禺區陳涌路200 號

查詢：（86）20 89853188；（86）18998805505

佛山市順德區和泰安養中心

合作營運機構：頤樂居有限公司

服務：只提供護理安老宿位

地址：佛山市順德區北滘鎮君蘭社區水韻路3 號

查詢：（852）5744 5331；（86）757 2660 9199

江門市新會區養老中心

服務：只提供護理安老宿位

地址：江門市新會區會城街道南安路三巷68 號

查詢：（86） 750 6323391

佛山市南海區桃苑福利中心有限公司

合作營運機構：聖恩護老院有限公司

服務：只提供護理安老宿位

地址：佛山市南海區獅山鎮羅村狀元路1 號

查詢：（852）7010 8233；（86）757 86415008

深高速深高樂康健康服務（深圳）有限公司

（光明社會福利院）

合作營運機構：頤盈投資有限公司

服務：只提供護理安老宿位

地址：深圳市光明區光明街道碧明路光明社會福利院101

查詢：（852） 2219 9668 ; （86） 17796335239

深圳市寶安區前海人壽幸福之家養老院

合作營運機構：北京安老院有限公司

服務：只提供護理安老宿位

地址：深圳市寶安區新安街道海濱社區新安六路1099 號

查詢：（852）2356 1688；（86）755 66866688

長者醫療券大灣區試點計劃

為讓合資格香港長者可以使用醫療券支付大灣區試點醫療機構指定科室／服務的門診醫療護理費用，「長者醫療券大灣區試點計劃」於2025年5月2日擴展至12間醫療機構，提供綜合醫療服務（包括牙科服務）。

長者親身到試點醫療機構的指定收費處，出示有效香港身份證或香港特別行政區政府入境事務處發出的《豁免登記證明書》，到指定科室接受門診醫療護理，便可使用醫療券支付相關服務費用。長者在香港以外地方使用醫療券時，需要先同意加入電子健康紀錄互通系統（醫健通）。

灣區城市及試點醫療機構如下：

廣州：廣東祈福醫院、廣東省中醫院

深圳（包括前海）：南方醫科大學深圳醫院、北京大學深圳醫院

珠海：中山大學附屬第五醫院、珠海市人民醫院

佛山：佛山市第一人民醫院、南方醫科大學第八附屬醫院

惠州：惠州市中心人民醫院

中山：中山市中醫院

江門：江門市中心醫院

肇慶：肇慶市第一人民醫院

（資料：社會福利署、醫療券網頁）