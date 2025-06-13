北上養老計劃你要知 如何善用津貼、醫療、安老院服務

【Presented by：WAW Creation】愈來愈多香港長者選擇「北上養老」，享受大灣區的優質養老資源和舒適生活環境。隨着廣東計劃、廣東院舍照顧服務計劃、長者醫療券大灣區試點計劃等各項措施持續完善和落實，港人在灣區內地城市養老逐漸成為一種趨勢。
Presented by：WAW Creation
公共福利金計劃下的「廣東計劃」設有高齡津貼及長者生活津貼，為選擇移居廣東省的合資格香港居民，每月提供現金津貼。高齡津貼適用於70歲或以上申請人，每月津貼金額為1,640元（港幣，下同）；長者生活津貼適用於65歲或以上，有經濟需要而入息及資產並沒有超過規定限額的香港居民，每月津貼金額4,250元。
單身：每月總入息10,770元、資產總值406,000元
夫婦：每月總入息16,440元；資產總值616,000元
領取津貼期間，受惠人無須每年返港，只要在每一個付款年度內居住在廣東滿60天，便可領取全年津貼。順帶一提，申請人須沒有領取公共福利金計劃下的其他津貼或綜合社會保障援助；如果是香港公屋住戶，須在離港前交回所租住的公屋單位或刪除租約上的戶籍。
申請人必須親自到香港辦理申請手續。填妥「廣東計劃及福建計劃申請表」，連同相關證明文件副本及近照兩張，寄回或親自交回社會保障辦事處（廣東計劃及福建計劃），申請人亦可透過網上表格提交申請。
「綜援長者廣東及福建省養老計劃」讓綜援受助長者在內地養老時，繼續得到現金援助。申請人必須是年滿65歲或以上，在本港居住最少7年的香港永久居民，並在緊接申請日前，已連續領取綜援金最少1年。申請人可親自前往處理其綜援個案的社會保障辦事處提出申請。行動不便人士，可用電話或郵遞方式提出申請。
此外，「綜合社會保障援助長者入住廣東院舍試驗計劃」將在今年下半年推出，為期三年，資助選擇赴粵養老的綜合社會保障援助受助長者入住指定在粵安老院，以改善生活環境和提升生活質素。每名合資格長者每月可獲港幣5,000元資助，名額共1,000個。
「廣東院舍照顧服務計劃」為正在輪候資助護理安老宿位，並有意在內地養老的長者提供多一個資助服務的選擇，讓他們按自身意願選擇入住計劃下的內地安老院。
為鼓勵合資格長者參加計劃，社署在計劃內設有為期6 個月的試住期。若長者在試住期屆滿時繼續接受「計劃」下內地安老院的院舍照顧服務，其在中央輪候冊的「長期護理服務」申請將會結束。若試住期間選擇離開「計劃」，則會按原本的申請日期，恢復其在中央輪候冊上的位置。
政府向認可服務機構支付的服務費用，已包括資助長者在認可服務機構的食宿、護理服務及個人照顧，以及基本醫療費用。長者在入住後毋須再支付這些費用。長者須自費的項目則包括個人消耗品，例如尿片、傷口敷料等。
查詢：2961 7234「社署安老服務科（院舍照顧服務組） 」
查詢：（852）2534 3428；（86）755 2528 2528
地址：中國廣東省肇慶市高要白土鎮綠茵大道福壽坪
查詢：（852）2522 4494；（86）758 8162223
查詢：（852）2219 9668；（86）757 8126 6118；（86）180 2934 3882
查詢：（852）5744 9407；（86）755 8609 1888
查詢：（86）757 82289009；（86）13925968596
查詢：（86）760 85339323；（86）18028380822
南沙區養老院（廣州市南沙區頤年養老服務中心）
查詢：（86）20 84977086
廣東頤壽醫療養老有限公司廣州麓湖家長薈分院
查詢：（86）20 81886168 ; （86）18002278656
保利養老服務管理有限公司廣州天悅和熹會頤養中心
查詢：（86） 20 32039999
查詢：（86）20 89853188；（86）18998805505
地址：佛山市順德區北滘鎮君蘭社區水韻路3 號
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查詢：（86） 750 6323391
查詢：（852）7010 8233；（86）757 86415008
地址：深圳市光明區光明街道碧明路光明社會福利院101
查詢：（852） 2219 9668 ; （86） 17796335239
地址：深圳市寶安區新安街道海濱社區新安六路1099 號
查詢：（852）2356 1688；（86）755 66866688
為讓合資格香港長者可以使用醫療券支付大灣區試點醫療機構指定科室／服務的門診醫療護理費用，「長者醫療券大灣區試點計劃」於2025年5月2日擴展至12間醫療機構，提供綜合醫療服務（包括牙科服務）。
長者親身到試點醫療機構的指定收費處，出示有效香港身份證或香港特別行政區政府入境事務處發出的《豁免登記證明書》，到指定科室接受門診醫療護理，便可使用醫療券支付相關服務費用。長者在香港以外地方使用醫療券時，需要先同意加入電子健康紀錄互通系統（醫健通）。
深圳（包括前海）：南方醫科大學深圳醫院、北京大學深圳醫院
珠海：中山大學附屬第五醫院、珠海市人民醫院
佛山：佛山市第一人民醫院、南方醫科大學第八附屬醫院
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