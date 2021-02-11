十一假期逾百宗一手成交 反修例後新高 日出康城LP10單日沽144伙

明報記者 林尚民

LP10早前加推新一張價單，並於昨日推出179伙單位，當中包括176伙以價單形式發售，另有3伙以招標形式發售。發展商指出，項目即日暫售出144伙，佔可售單位約八成，銷情理想。

而除LP10外，恒地（0012）大角嘴利奧坊．凱岸、香港小輪（0050）、帝國屯門青山公路帝御．嵐天、信置（0083）等合作發售的旺角ONE SOHO等，昨日均錄得成交，綜合市場資訊，昨日市場錄得約150宗一手買賣。資料顯示，過去兩年「十．一」假期在社會事件及疫情下，少有大規模推出新盤銷售，單日分別錄得約5宗及30宗一手買賣，換言之，今年「十．一」假期一手成交量將為近3年最多（見圖）。

本月市場將有多個新盤推出，會德豐除發售KOKO RESERVE外，昨日加推第一期KOKO HILLS 5號價單，涉及42伙，包括8個1房、24個2房單位、10個3房1套連工作間單位，實用370至737方呎，定價1055.4萬至2177.9萬元，平均實呎28,191元，若扣除最高21.5%優惠後，折實價828.5萬至1709.7萬元，折實實呎20,776至26,808元，折實平均呎價22,131元。若以定價計，預計可套現約6.23億元，折實則約4.89億元。發展商同時公布最新銷售安排，於下周日推售100伙，當中包括85伙以價單形式發售，以及15伙以招標形式發售。

尚宜收160票 超額逾4倍

另外，大鴻輝旗下上水現樓新盤尚宜周四公布全盤30伙價單，折實入場費約243萬元，項目昨日正式收票，大鴻輝集團執行董事曹展康表示，項目以「一人一票」形式進行收票，昨日睇樓客中以年輕人為主，而至昨晚，項目暫收約160票，若對比樓盤全數30伙計，即超額認購4倍多。

星凱．堤岸售樓處錄萬人次參觀

而中洲置業旗下火炭星凱．堤岸雖然仍未正式公布價單，不過，其位於九龍灣金利豐國際中心的展銷廳，昨日首日開放予向隅買家優先參觀，現場人流不絕。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，星凱．堤岸售樓處首日開放已錄約一萬名人次參觀，整體睇樓過程流暢，輪候時間約25至35分鐘，平均只需約30分鐘。