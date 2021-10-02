首9月一手金額破去年全年總和

8月多新盤開售 市場反應熱烈

他又稱，今年一手宗數暫較2020年的15,013宗相差2441宗或16.3%，估計2021年全年一手宗數約17,000宗，將按年上升逾一成。按月方面，截至9月28日，上月份一手私人住宅買賣合約登記暫時錄得1656宗，總值173.9億元，預期整月約有2000宗及210億元，將較8月的696宗及120億元，分別上升1.9倍及75%，反映8月期間多個大型新盤開售，市場反應熱烈，刺激一手交投重返2000宗水平。按季方面，第三季一手私人住宅買賣合約登記暫錄4384宗，總值578.1億元，預計整個第三季有4750宗及615億元，將較第二季的4544宗及733.0億元，分別上升4.5%及下跌16.1%。