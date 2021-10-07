白石角10盤逾千伙餘貨待售

綜合一手銷售網和發展商資訊，區內現可供發售的一手餘貨共涉約1063伙，其中億京旗下海日灣、海日灣II，現存餘貨約732伙，佔區內整體一手貨尾量近七成。

七成餘貨來自海日灣

白石角一帶10個屋苑，共提供8206個單位，目前均屆現樓；當中信置（0083）等發展天賦海灣於2011年發售、屬區內首個登場樓盤，加上2期溋玥、3期海鑽，及同系逸瓏灣I、II，全部2314伙已沽清。至於區內現存逾千個一手餘貨，除億京兩盤所涉732伙，鷹君（0041）朗濤涉約153伙、新地（0016）雲滙I、II涉約140伙、嘉華（0173）嘉熙涉約30伙、信置逸瓏灣8僅涉8伙。

逸瓏灣8取消3伙價單改招標

可留意的是，逸瓏灣8其中3伙原已出價單的單位，包括2伙實用1238方呎4房戶、1伙實用759方呎連平台特色戶，改為周日起招標（10日）；相關單位價單原折實價介乎1489萬至1872萬元。

白石角昨連錄3宗一手成交

施政報告出台，白石角昨不乏一手成交，包括海日灣招標售出COURT A第2座6樓B室，實用1411方呎3房戶，成交價3209萬元、實呎22,743元；另雲滙II亦招標售出9座21樓A5室，實用455方呎2房連天台特色戶，成交價922.68萬元、實呎20,279元。

此外，朗濤透過發價單，以874.8萬元售出9B座16樓B室，實用393方呎1房戶、實呎22,260元。上述3宗成交，皆為相關樓盤本月首宗一手買賣。

[房屋土地政策]