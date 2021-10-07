雲滙業主施政報告前帳蝕87萬沽貨

美聯高級分區營業經理詹毅揚稱，由於區內屋苑樓齡較新，部份屋苑單位為3年額印鬆綁貨，如雲滙及嘉熙等，因此過去二手交投淡靜，今年整個白石角屋苑的每月二手成交平均宗數只有約十宗，但隨着將建港鐵站的消息公布，加上陸續有更多單位過渡印額期，料第四季區內二手成交將明顯增加。

逸瓏灣3房反價20萬至1320萬放售

另中原分區營業經理黃達雄表示，區內有個別業主就將建新港鐵站消息作出反價，其中逸瓏灣1期高座21座低層D室，實用1006方呎，3房套房間隔，業主2014年以881.7萬元買入，早前以1300萬元放盤，於施政報告公布後反價至1320萬元或1.5%，實呎13,121元，略高於市價水平。

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