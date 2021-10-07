星凱．堤岸首日收逾4000票 超額14倍

星凱．堤岸首批涉268伙，包括1房至3房戶，實用331至945方呎，折實價617.4萬至2039.4萬元，折實實呎15,790元至21,581元，而整批市值約32.5億元。

Wetland Seasons Bay複式1960萬破頂

此外，施政報告中提及計劃發展「北部都會區」，位於天水圍北的新地（0016）新盤Wetland Seasons Bay 第1期，昨日錄破頂成交，單位為別墅WV9 5及6樓B室複式，實用1124方呎，連260方呎平台及293方呎天台，4房套房戶，成交價1960萬元，實呎17,438元，比項目上月底另一伙同面積的別墅複式戶，以1922.8萬元沽，貴37.2萬元或2%，創項目成交價新高。

新地元朗 YOHO Hub，料最快本季登場之際，同區已屆現樓的Grand YOHO本月開齋，項目3座33樓E室，實用1115方呎，4房雙套房間隔，以2399萬元招標售出，實呎21,516元。另同系沙田瓏珀山以招標沽出2伙，Crown Tower的12樓C室、Queen Tower 2座9樓C室，分別為實用1494方呎4房及1043方呎3房，成交價2926.792萬及2016.5萬元，實呎分別1.95萬及1.93萬元。市區方面，恒地（0012）西營盤藝里坊．2號31樓G室，1房戶、實用287方呎，昨以991.2萬元售出，實呎34,537元。藝里坊系列兩盤累沽440伙，套現近36億元。

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