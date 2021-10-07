研降強拍門檻 恒地黃埔街料受惠

【明報專訊】昨公布施政報告中，特首林鄭月娥提到本港樓宇急速老化，樓齡達50年或以上私人樓宇，在過去10年由3900 幢急增1.2倍至8600幢，她表示研究降低《土地（為重新發展而強制售賣）條例》下的強拍門檻，以加快舊樓重建。過程中發展局會充分考慮小業主利益、樓宇狀況等因素並聽取持分者意見。仲量聯行估價諮詢部資深董事區建強表示近年市區舊樓重建較以往難，發展商難覓可獲額外地積比率的舊樓重建，若政府降低強拍門檻將令發展商收購舊樓成本降低及縮短收購時間，加快舊區重建。