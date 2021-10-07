高通脹加息周期 業主宜簽短租約

租期短利約滿加租

孫裕斌續說，面對美國或將步入較高通脹及加息周期，黑石集團旗下美國房地產傾向與租客簽訂年期較短租約，有利日後可以加租，「我們投資美國及全球房地產已逾30年，不同的周期亦經歷過，加息的誘因便是通脹，通常因為通脹，聯儲局才會放手以略為比較大的幅度去加息，通脹與加息是息息相關的。在加息周期下，我們比較着重為旗下物業簽訂較短租約，例如出租用途住宅往往是一年生約、一年死約，貨倉等物流地產亦希望只簽3至5年租約，希望隨着此租約日後到期，下一份租約可跟隨市價加租。」

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