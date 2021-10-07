會所設計靈感源自意大利滑雪勝地
文章日期：2021年10月7日
【明報專訊】以度假式住宅作包裝的KOKO RESERVE，住客會所和戶外園藝花園，共佔地逾7.2萬方呎；當中住客會所名為「CLUB KOKO」，設計靈感源自北意大利Ski Resort，由會德豐負責銷售的山頂超豪宅MOUNT NICHOLSON的設計團隊David Collins Studio打造。KOKO RESERVE住客會所設五大主題，包括雪國體驗、療癒身心、翠綠環抱、親子時光、鍛煉體魄，集娛樂、休閒、餐飲、親子於一身。
MOUNT NICHOLSON 設計團隊操刀
另外，配合北意大利主題，特別引入Ski Tech滑雪模擬器、Putting Green高爾夫嶺、European Spa歐式水療等設施。
項目園林由知名團隊Adrian L Norman設計，庭園種植約100種植物，戶外設施包括無邊際Zen Pool、50米戶外泳池、綠草瑜伽。此外，會所內設兒童玩樂天地KOKO WODERLAND，設有童樂世界、24米滑梯、130米「小小車手徑」、「魔幻水域」户外泳池等設施。
另BODY N SOUL健身空間，由教練及健康顧問提供課程及工作坊、設有The Mirror虛擬私人教練健身機、由奧運選手研發之TechnoGym Skill健身機、PRAMA Push & Play 互動健身機、緩跑徑等不同設施。
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