上月申增4樓花盤涉2194伙 5個月新高

啟德跑道區兩盤佔1230伙

兩個啟德跑道區申請預售樓花項目，包括啟德新九龍內地段第6574號，由會德豐地產、新世界（0017）、恒地（0012）及帝國集團2018年11月以83.33億元投得，涉及648伙，料2023年8月落成。

另一個同區項目，則位於啟德新九龍內地段第6553號，由內房華潤置地（1109）及保利置業（0119）2019年6月以129.16億元投得，涉及582伙，樓花期長達39個月。9月份共有4個住宅項目申請預售樓花，共涉2194伙，比起8月260伙大升約7.4倍，並僅次4月時的2492伙，創5個月新高。

總結今年第三季，政府共批出8份預售樓花同意書，涉及5809伙，較次季6份樓花紙、共3486伙分別上升33%及67%。上月則批出3份樓花紙，涉及2966伙，創34個月新高。其中新地、會德豐、少女時代有限公司等合作發展的太子道西233號，則提供75伙，項目預計2023年4月落成。另外，九建（0035）將軍澳石角路1號項目，提供1556伙，預計於2022年8月落成。已開價的中洲火炭星凱．堤岸，提供1335伙，預計2023年3月落成。

分析：料今年新盤銷量達1.8萬伙

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，今年不少項目獲批樓花，加上發展商傾向「一批即推」的售樓策略，今年首9個月，新盤售出約12,835伙，比起去年同期約9753伙高出超過三成。隨着大型項目緊接登場，連同其他貨尾盤，相信今年新盤銷量可攀升至1.8萬伙。