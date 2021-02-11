海茵莊園實用200呎起 細絕將軍澳 最快下周上樓書開示位 料本月開售

明報記者 林尚民

九建（市務及銷售部）高級銷售經理陳淑芳表示，海茵莊園由兩座樓高38層的大樓組成，戶型涵蓋開放式、1房、2房連儲物室及3房特色戶，項目主打細單位，開放式及1房單位佔全盤逾90%，而開放式單位實用面積由約200方呎起，屬將軍澳區內最細面積單位，1房實用面積由約280方呎起；3房特色戶實用面積逾800方呎。

康城唯一提供開放式戶屋苑

事實上，以將軍澳區內私樓計，開放式單位供應不多，過往只有會德豐的SAVANNAH、MONTEREY及華懋海翩匯有同類供應，即集中在將軍澳南一帶，當中最細為MONTEREY 3座連平台特色單位，實用239方呎，連94方呎平台。

陳淑芳透露，項目樓書及示範單位正在籌備中，最快下周上載樓書並對外開放示範單位，或月內公布首張價單及發售，項目定價將參考同區二手相近類型及面積的單位成交價。九建（市務及銷售部）高級市務經理鄭子宏補充，項目為日出康城一帶唯一提供開放式單位，相信能吸引有意進駐將軍澳的置業人士、同區換樓客或投資者。

MONTEREY開放式戶700萬放售 每呎逾2.9萬

香港置業分區董事劉浩勤指，同區開放式單位目前只有一個二手放盤，正是上述MONTEREY實用239方呎單位，連94方呎平台，業主目前叫價700萬元，實呎即29,289元。至於區內私樓同類成交，最近期一個為MONTEREY實用288方呎的6A座中層G室，今年7月曾以630萬元售出，實呎21875元。原業主2017年423萬元購入，帳面獲利207萬元或49%。另海翩匯3座連平台特色戶，實用250方呎，則於6月以605萬元售出，實呎24,200元，原業主2016年以324.5萬元一手購入，持貨近5年，帳賺280.5萬元或86%。

另方面，世紀21物業（將軍澳）分行經理魏仕良表示，將軍澳居屋寶明苑寶松閣高層01室，實用211方呎，開放式間隔，單位近年以月租9800元租出，近期獲區內客以340萬元已補價承接，實呎16,114元，原業主2013年以208萬元已補價購入，持貨8年，帳面獲利132萬元或63%。