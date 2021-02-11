星凱‧堤岸最快周六首輪開售 料逾500伙

5日累收約2萬票 超購49倍

市場消息指，星凱．堤岸過去5日來，累收約2萬票（上周六因8號風球售樓處關閉而未有收票），超額認購約49倍。另一市區新盤、會德豐地產旗下藍田KOKO RESERVE，推出首批28伙招標後，會德豐地產總經理（市務）陳惠慈表示，項目連日收到不少準買家查詢，當中對3房、4房及特色單位最感興趣。

中原為KOKO RESERVE買家推兩按揭計劃

至於近日KOKO RESERVE接獲的洽購查詢，陳表示，來自港島區、九龍區的準買家各佔約四成，其餘兩成來自新界區，集團考慮稍後加推單位。

至於同系KOKO HILLS，10月迄今累積沽出約7伙，吸金總額約8545萬元。與此同時，中原按揭公布為KOKO RESERVE買家，推出兩款按揭計劃，包括「置抵H按計劃」，全期按息為H加1.3厘，以昨日1個月銀行同業拆息0.06厘計，實際息率約1.36厘，客戶亦可獲現金回贈1.4%。另一款為「低首期七成按揭計劃」，按揭成數為樓價70%，全期按息為P減2.75厘(P以5.25厘計、實際息率約2.5厘)，現金回贈1%，按揭年期最長均為30年。

梁志堅：地建會今晤政府非「特別情况」

另一方面，對市場消息指，特首林鄭月娥上周公布今屆任內最後一份《施政報告》後，將於今天約見地產建設商會成員，身兼會德豐地產主席的地產建設商會執行委員會主席梁志堅回覆本報查詢時確定有關消息，但強調這不是「特別情况」。梁續稱，過往特首公布《施政報告》後都會約見地產商，以講解《施政報告》內容，故今日特首與地產商會面，其實「無咩特別」。