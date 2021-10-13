瑧譽累沽11幢洋房吸金14.5億 最貴1.77億

高爾夫．御苑特色戶4139萬沽 分層新高

「北部都會區」概念帶旺北區新盤餘貨銷情；恒地（0012）粉嶺高爾夫．御苑，以招標形式售出3座28樓A室、4房間隔連私家泳池，實用面積1607方呎連平台及天台，成交價4139萬元、實呎2.57萬元，成交價創項目分層新高。自2017年初推出至今，高爾夫．御苑全盤累售423伙、套現54億元。

遠展（0035）已屆現樓的元朗洪水橋珀爵，新售出19號屋，實用面積2303方呎連花園，成交價3518.98萬元、實呎1.52萬元，買家獲1088日即約3年長成交期，及可提前入住，成交價為項目次高。

南屏匯擬下月推洋房招標

較細型新盤亦有新部署。近日銷情不俗的元朗南屏匯，發展商宏富遠東部署下月推洋房招標（全數8幢）；美聯住宅部行政總裁布少明指，南屏匯累售34伙，分層單位尚餘5伙待售，預計短期成交呎價可挑戰1.8萬元；至於洋房，實用面積由2393至2643方呎。