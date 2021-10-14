《施政報告》公布後 元朗二手交投急升九成

中原地產副區域營業經理王勤學表示，施政報告後，市場氣氛轉趨明朗，元朗區本月累錄35宗二手成交，當中23宗於《施政報告》後錄得，較報告出台前急增逾90%，當中不乏逾千萬元大額成交。其中元朗爾巒珍諾華大道1座地下連花園特色戶，實用1258方呎，4房雙套間隔，前後花園面積合共約833方呎，零議價2000萬元成交，實呎15,898元。原業主2016年9月以1651.9萬元一手購入，持貨5年，帳面獲利348.1萬元或21%。

爾巒特色戶2000萬成交

此外，美聯市務經理趙智敏表示，元朗尚悅8座高層B室，實用440方呎，屬向南2房戶，雖然昨日懸掛8號風球，仍無阻買家赴約簽署買賣合約，單位最終以655萬元成交，實呎14886元。原業主2018年6月份以600萬元購入，持貨3年多，帳面賺55萬元或9%。

同區朗怡居2座中層D室亦於風球下以700萬元沽出，實用522方呎，2房間隔，實呎13410元。原業主2015年以508萬元購入，帳面賺192萬元或38%。

奕翠園3房1155萬沽 高市價5%

上水、粉嶺方面，中原地產區域營業經理區國健指出，「北部都會區」公布後，上水、粉嶺共錄約5宗二手成交，與公布前一周交投量雖然相若，惟業主叫價堅挺，其中奕翠園6座高層E室，實用1022方呎，3房間隔，原叫價1180萬元，周二傍晚懸掛8號風球前以1155萬元售出，雖然較業主叫價減價25萬元或2.3%，但做價較市價高約5%，實呎11,301元。原業主1995年約420萬元購入單位連一個有蓋車位，現時只售出單位，若連同車位價值約80萬元水平，即原業主帳面獲利約815萬元或近2倍。