美聯：首9個月全港近六成地區二手登記量超去年全年

據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料，並把全港劃分為88個分區，今年首9個月共有52區二手住宅買賣登記量已超越去年全年，即佔約59.1%；已追平去年全年的區份亦有2個；而餘下約38.6%為未及去年全年的區份，即涉34區。

荃灣屯門元朗各逾2000宗

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，除多個區份二手交投已超去年全年外，個別宗數甚至超越2000宗水平。資料顯示，今年首9個月二手住宅買賣登記量最多的10個區份中，宗數悉數已超越1000宗水平，首3位更超出2000宗。荃灣區今年首9個月錄2576宗，為88區中最多，已超越去年全年約11%；宗數排名第二的地區為屯門市中心，年內錄2160宗，暫時較去年全年僅低約3.3%；而宗數排名第三的元朗市中心則錄2040宗，則超越去年全年約3.2%。

二手交投最多10區 港島僅佔1區

此外，買賣登記宗數最多的10區中，新界區佔6個，除上述荃灣、屯門市中心、元朗市中心外，馬鞍山、沙田、天水圍均入榜；九龍區（包括將軍澳）則有3區入榜，包括將軍澳市中心、旺角/大角嘴、紅磡；至於港島區僅得北角/炮台山一區入榜。