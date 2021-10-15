素食餐廳30萬租盈置大廈舖 低舊約五成

佔地3678呎 折合呎租82元

市場消息表示，相關商舖位於德輔道中盈置大廈G01及101號舖、商舖面積3678方呎，業主原以33萬元放租，獲Green Common洽租，雙方議價後以減租3萬元或約9%、以30萬元租出商舖，呎租約82元，據悉租期為4年，租期由今年7月至2025年7月，首4年租約期滿後，可以再續租3年。以首4年租期計算，租金支出共1440萬元。翻查資料，上述商舖曾在2014年以月租58萬元租予快餐廳，換言之，現租金較高峰時回落近五成。

據悉，Green Common曾在上環德輔道中173號Nan Fung Place設店，租約期滿後離場，及後一直在中、上環區內物色商舖。現時承租的盈置大廈複式舖，可算為Green Common的旗艦店；Green Common看好商舖鄰近當區甲級商廈如國際金融中心、交易廣場、恒生銀行總行等，備受上班一族歡迎；另複式舖設計，將零售及餐飲區劃分，地下為零售及飲品吧、1樓為餐廳，照顧不同客人需求。

另一方面，東涌東薈城名店倉再進行年度優惠活動，商場內逾40間時尚品牌及餐飲食肆，推出逾1萬張電子現金券。由本月18日起（下周一）、至11月7日期間，顧客可登入SHOPPING+網上平台，以6折購入指定商舖的電子現金券，現金券總值超過210萬元。

東薈城推電子現金券催谷消費

另在10月18日至11月30日，CLUB CG會員同日於場內使用SHOPPING+商戶電子現金券，及以電子貨幣額外消費滿2000元，可獲得100元指定商戶現金券，相等約5%回贈；同時可憑消費賺取CLUB CG會員積分，非會員或準會員亦可登記成為會員換領相同購物禮遇。