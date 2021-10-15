維港灣3房獲承租 業主享近10厘回報
文章日期：2021年10月15日
【明報專訊】雖然暑假租務旺季已過去，但私宅租務市况仍不俗，奧運站指標屋苑維港灣有三房戶獲承租；香港置業首席聯席董事文愛玲表示，單位為5座低層B室，實用面積703方呎，3房連套房間隔、望樓景，業主兩個多月前放租，月租叫價2.65萬元，近日雙方議價後減租1,500元或近6%，以月租2.5萬元租出、實呎租金36元，新租客為家庭客，睇樓兩次決定承租。資料顯示，業主早於2002年12月以約305萬元購入單位，現享租金回報率9.8厘。
另荔枝角西九四小龍之一碧海藍天，新錄兩房單位租務成交；利嘉閣聯席董事李啟昌指出，碧海藍天3座中低層E室，實用面積505方呎，業主早前叫租2萬元放盤，議價後減價1000元或約5%、以1.9萬元租出、實呎租金約38元，屬市價水平。業主2016年12月以約724萬元購入單位，現享租金回報率約3.1厘。
碧海藍天兩房呎租38元
美聯區域經理施志剛表示，鰂魚涌新入伙屋苑君豪峰低層單位，屬實用面積384方呎兩房戶，近日以月租1.95萬元獲承租、實呎租金51元；業主2018年7月以917萬元購入，享租金回報率約2.6厘。
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