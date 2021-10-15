維港灣3房獲承租 業主享近10厘回報

【明報專訊】雖然暑假租務旺季已過去，但私宅租務市况仍不俗，奧運站指標屋苑維港灣有三房戶獲承租；香港置業首席聯席董事文愛玲表示，單位為5座低層B室，實用面積703方呎，3房連套房間隔、望樓景，業主兩個多月前放租，月租叫價2.65萬元，近日雙方議價後減租1,500元或近6%，以月租2.5萬元租出、實呎租金36元，新租客為家庭客，睇樓兩次決定承租。資料顯示，業主早於2002年12月以約305萬元購入單位，現享租金回報率9.8厘。