CCL三連跌累挫1.78% 今年最大跌幅 未反映施政報告對樓市影響

明報記者 林可為

值得留意，昨日公布的CCL主要反映9月底市况，即特首林鄭月娥本月6日發表施政報告，公布打造「北部都會區」對樓市效應仍未反映。中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周CCL八大指數，有7個錄按周下跌，當中CCL報187.15點，連跌3周共1.78%，相對今年1月連跌3周共1.73%，意味今次3周連跌的累積跌幅，比年初多0.05個百分點，相信是因為市場預期聯儲局縮減買債，令樓價短暫回軟。

險守187點

較8月歷史高位跌2.19%

若與今年8月歷史高位191.34點，最新CCL則低約2.19%。另反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報189.80點，按周跌1.22%，同樣連跌3周累挫1.83%；CCL(中小型單位)報187.67點，按周跌1.01%，連跌3周累挫1.65%；反映豪宅樓價的CCL(大型單位)報184.42點，按周跌0.58%，連跌3周累挫2.49%。

CCL今年以來仍升6.2%

分區方面，本周僅新界西企穩，該區CCL Mass報175.62點，按周升1.09%；新界東CCL Mass報200.51點，按周跌2.17%，跌幅為48周即約1年來最大。港島CCL Mass則報191.79點，按周跌3.30%，跌幅為26周即逾半年最大；九龍CCL Mass報184.85點，按周跌0.69%。

第一城半月僅5宗

較上月大跌近六成

二手方面，沙田第一城本月迄今約半個月暫錄5宗成交，當中4宗為重陽節假期錄得，惟較上月同期12宗跌近六成。中原分區營業經理侯惠良指，屋苑50座中層C室，實用面積304方呎兩房戶，以550萬元成交，實呎1.8萬元；原業主2018年510萬元購入，帳面賺約40萬元或約8%，連使費計料微利離場。

「北部都會區」效應繼續帶動新界西北成交。美聯助理聯席董事鄧涇渭指，元朗帝庭居2座連天台特色戶，實用面積630方呎，3房1套間隔、連逾500方呎天台，以870萬元易手、實呎1.38萬元；原業主2014年約485萬元購入，帳面賺385萬元或79%。