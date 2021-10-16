香港興業逾52億完成愉景灣北補地價

料提供1400伙

每呎補價約4030元

地政總署資料顯示，今年第三季（7至9月）補地價收入逾87.8億元，較次季約138.1億元，按季下跌約37%。香港興業發言人表示，地皮為丈量約份第352約地段第385號餘段及增批部分，鄰近正推售的愉景灣意堤，將作住宅發展，涉約1400伙。發言人又指，有關項目冀能增加本地市場房屋供應。

據香港興業年報顯示，今年5月份已接納政府就愉景灣總綱圖則第7.0E號提出的基本條款及補地價建議，令集團在香港的住宅土地組合將增加超過130萬方呎。據悉地皮屬住宅、商業及其他用途地帶，料為該集團近年最大宗的補地價個案。

恒地土瓜灣舊樓批強拍

底價9.62億

另一方面，積極併購土瓜灣舊樓的恒地（0012），早年就區內落山道、美華街等申請強拍，其中一組舊樓項目獲批強拍令，底價9.62億元。土地審裁處文件顯示，最新獲批強拍的項目位於落山道58至70號、美華街1至9號及下鄉道18至20號，恒地2019年4月申請強拍時，持有約84.282%業權，及後再增持至逾96%業權，而土審昨日批出項目強拍令，底價9.62億元，較2019年4月提出申請時市場估值7億元高約37%。

恒地年報亦顯示，土瓜灣重建項目橫跨土瓜灣道、落山道、下鄉道、麗華街及美華街共5條街道，部分樓宇或地段已申請強拍以便統一業權，預計該重建項目地盤面積達4.2萬方呎，擬作商住發展，可建樓面約37.4萬方呎。

鄧成波家族4.15億沽灣仔商廈

此外，已故「舖王」鄧成波的家族成員，再度沽出物業。土地註冊處顯示，由鄧氏家持有的灣仔莊士企業大廈，當中部分樓面已劃為酒店，項目一籃子物業共4.15億元沽出，呎價約1.8萬元。鄧氏家族2014年共約4.32億購入，持貨7年，帳面蝕讓1700萬元或4%。