BORRETT緹山連沽兩伙 吸金逾3.3億

部署短期開售元朗洪水橋全新樓盤#LYOS的長實，同系港島豪宅21 BORRETT ROAD，今年初開售至今已累沽約25伙，吸金約53億元，昨最新透過招標，以1.72億元售出第6及7號的19樓6號室，實用面積2169方呎四房戶、實呎7.92萬元。

至於嘉里旗下龍駒道緹山，亦透過招標售出1號洋房，成交價1.65億元；以實用面積2846方呎計（連1053方呎花園等）、實呎5.79萬元，為項目10月首宗成交。

尚築開放式撻訂戶385萬沽

新地（0016）樓盤昨售出至少3伙；其中沙田多石街瓏珀山沽出2伙，成交價2457.94萬及2476.1萬元，有關單位分佈於Queen Tower 1座的7樓和21樓C室，實用面積1218方呎，均屬3房連書房設計、實呎2.01萬至2.03萬元。

同時，同系元朗Grand YOHO以1777.72萬元售出8座36樓F室，實用面積907方呎，4房間隔，實呎1.96萬元。

另外，百利保（0617）旗下已屆現樓的元朗洪水橋尚築，以384.92萬元售出一伙早前撻大訂的單位，為實用面積243方呎的3樓08室開放式戶、實呎1.58萬元，新成交價比6年前、即2015年首次開售時的折實價高出32%。

海茵莊園最快下周開4示位

至於涉及單位總數1556伙的九建（0034）將軍澳石角路新盤海茵莊園，九建（市務及銷售部）高級銷售經理陳淑芳指，海茵莊園的樓書、示範單位已經準備就緒，計劃稍後開放4個示範單位，本月內推售。

海茵莊園主打的開放式及1房戶佔約九成，開放式實用面積最細約200方呎。市場估計，九建日內將上載海茵莊園的樓書，下周開放示範單位。