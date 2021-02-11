星凱．堤岸兩日沽450伙 佔可售近八成半 業界估計本月新盤成交2500宗 按月升逾四成

明報記者 陳寶恩

單位總數1335伙的星凱．堤岸，是今年迄今最大規模的已開售新盤；過去兩日開展首輪銷售，中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，項目上周六（16日）先進行員工內購、A組大手客認購，單日沽約271伙，套現約30億元，當中逾六成買家選即供付款（最高15%直減折扣）、逾三成選建築期付款（最高11%直減折扣）。

中洲: 星凱．堤岸提價幅度料5%至10%

至於昨日為B組散客認購，消息指全日售出約180伙，兩日料共售約450伙，佔推售量84%。項目上周截止認購登記收逾2.52萬票，超額46倍。楊聰永稱星凱．堤岸會盡快加推，提價幅度5%至10%，部署本周末次輪開售。

尚．珒溋特色戶7900萬沽呎價4萬 雙破頂

綜合市場資訊，過去兩日新盤市場共錄約500宗成交，對比上周同期（10月9至10日）只錄約91宗，按周增4.5倍，是繼9月首個周末（9月4至5日）錄約580宗一手成交後（主要是黃竹坑港島南岸揚海開售），新盤市場約一個半月以來最旺周末。

此外，個別新盤餘貨錄破頂價成交；內房合景泰富（1813）、龍湖（0960）合作的啟德尚．珒溋，新錄低座D座地下A室連花園特色戶成交，單位實用面積1929方呎、連1925方呎花園，屬4房間隔，成交價7900萬元，實呎達40,954元，創項目呎價、樓價新高。另信置（0083）系新盤過去兩日亦連沽15伙，吸金1.37億元；當中與會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙系列沽8伙、旺角ONE SOHO沽4伙、馬鞍山SILVERSANDS沽2伙、已屆現樓的觀塘凱滙則售出1伙。另會德豐藍田KOKO HILLS，周末期內售4伙，吸金逾4535萬元。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，新施政報告出台釋除市場疑慮，若將軍澳大型新盤海茵莊園趕及於本月推售，一手成交料可達2500宗，比9月錄約1740宗升44%。

第一集團2.5億購根德道屋地 將建大宅

另第一集團以2.5億元購入九龍塘根德道20號屋地，擬重建1幢獨立大屋，地盤面積逾1.08萬方呎，以地積比0.6倍計，可建面積約6520方呎，樓面呎價約3.83萬元，料2023年落成。