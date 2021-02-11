優品360改頭換面 新品牌「FoodVille」拓小型超市

康城首設據點 主打凍肉紅酒

FoodVille康城店上月中正式開幕，面積近2300方呎，本報記者上周到訪門市，裝修以木系、大自然風格為主。

按產品種類劃分，店內零食區域較同系品牌優品360大大減少，並增設洋酒及冷藏食品區域；惟就記者現場所見，部份商品則與優品360有所重複。

記者曾就FoodVille品牌事宜、向優品360主席林子峰查詢，他回覆指新品牌所售賣的產品與主品牌不同，主要為高級產品，但未有透露是次投資金額、未來開店計劃等。

康城商場去年8月開幕初期，建華集團旗下超市品牌FRESH新鮮生活便已進駐場內，並提供糧油雜貨、鮮肉、活魚等貨物及食材，可謂FoodVille場內一大勁敵。

不過，記者即場隨機挑選數款同類產品格價，發現FoodVille平均產品定價均較FRESH新鮮生活低；以家樂氏士多啤梨麥米片331克裝為例，FoodVille定價為29.9元，較後者售價47.9元低近四成。