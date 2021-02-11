首三季工廈買賣金額 逾345億年升近兩倍

報告指，今年首三季工廈物業整體售價累升4.1%，當中沙田/火炭/石門區跑贏大市，期內售價累升8.9%；美聯預期，隨着政府宣布將活化工廈2.0措施延長，鼓勵更多業主活化工廈，利好工廈市場，預料第四季工廈價量走勢續向好。

同期登記註冊2966宗 按年增1.22倍

反映指標工廈走勢的美聯工商物業售價指數（MII），9月報376.7點，按月升0.7%，首三季則累升4.1%。以9月份計，平均呎價按月升幅最高為屯門、及黃竹坑/香港仔/鴨脷洲，按月均升1.5%，呎價分別報3354元及6665元。其次為紅磡/土瓜灣，按月升1.1%，9月報4915元；沙田/火炭/石門區，按月升1%，呎價報4445元。

具收購潛力舊工廈 價值料將提高

美聯工商舖綜合土地註冊處資料，今年首三季工廈錄得2966宗買賣註冊，比去年同期升1.22倍，當中9月報272宗，按月跌19.5%。同時，首三季註冊金額錄345.7億元，按年升1.95倍，9月按月跌61.9%，共錄27.44億元。美聯工商董事陳偉志稱，新施政報告將現有的兩項活化工廈措施延長至2024年10月，增加財團對工廈市場的信心，具收購潛力的舊式工廈，收購價料大幅提高。