嵐山181呎戶339萬易手 3年蝕6%離場

市場消息透露，大埔嵐山7座中層A室，實用面積181方呎，開放式間隔，原叫價348萬元放售，最新以339萬元易手，實呎18,729元。原業主2018年以約346.8萬元購入，持貨3年多，現帳面蝕約7.8萬元，若連同釐印及佣金等使費計，料實蝕約22萬元或6%。

OASIS 2房1498萬沽 3年僅升近7%

此外，消息稱，啟德OASIS KAI TAK第2座中層D室，實用面積558方呎，2房連儲物室間隔，以1498萬元售出，實呎26,846元，創屋苑同類型單位二手價新高。不過，資料顯示，原業主2018年6月以1403.7萬元購入，持貨3年多後沽出，現帳面僅獲利94.3萬元或約6.7%。

另一方面，土地註冊處資料顯示，卓悅太子爺葉韋彤及相關人士持有的皓朗山莊一洋房，上月以4100萬元售出，新買家以鄧蕙敏作登記，並以首置身分入市，與宏安（1222）主席鄧清河女兒、位元堂（0897）執行董事名字相同，有機會為同一人，本報昨向宏安方面查詢，惟至截稿前未獲回覆。該洋房實用面積約2250方呎，連480方呎平台，實呎19,022元。

葉氏家族2003年以1400萬元購入，持貨18年，帳面獲利2880萬元或逾兩倍。