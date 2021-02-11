長沙灣凱樂苑辣稅盤2年帳升1倍 未補價居屋480萬易手 扣除使費仍賺七成

明報記者 歐陽慧恩、容婌維

凱樂苑由於鄰近長沙灣地王、現時正開售的豪宅新盤維港滙，部分高層大單位可享海景，2019年開售時已成市場焦點，即使當時社會運動氣氛緊張，但全數單位仍於短期內獲買家承接，近日屋苑更錄得首宗二手成交。

上述成交單位位於極低層，單位料望維港滙基座，料景觀一般。美聯分行首席高級營業經理黃永財表示，屋苑E座極低層2室，實用面積386方呎，屬開放式戶型，以480萬元未補價易手，實呎12,435元，勢成區內居屋新指標。原業主2019年9月以243.54萬元向房委會購入單位，距今僅約2年，帳面已大升近1倍，即使付10%之額外印花稅，涉約48萬元。扣除使費後，料仍賺約180萬元或逾七成。

栢慧豪廷首錄破千萬成交

此外，雖然近月受一手新盤搶客影響，二手樓市交投有所減慢，但市場仍連錄創新高成交，其中，受「北部都會區」效應刺激，天水圍栢慧豪廷剛錄得首宗做價突破千萬元二手成交。中原地產分區營業經理陳思麗表示，屋苑9座頂層連天台特色戶，實用面積803方呎，屬3房套房連儲物房間隔，遠眺米埔以至深圳一帶開揚景致，以1168萬元成交，創屋苑新高，亦是屋苑歷來首宗千萬元成交。原業主2018年1月以950萬元買入，帳面獲利218萬元或23%。

此外，利嘉閣高級聯席董事黃靜顏稱，粉嶺牽晴間2座高層B室，實用面積439方呎，2房間隔，新近以658萬元沽出，創屋苑2房成交價新高，實呎14,989元。原業主2018年5月以約599萬元購入，持貨3年多，帳面獲利約59萬元或約10%。屋苑對上2房戶成交價最高紀錄為今年6月份易手的8座高層F室，實用428方呎，以636萬元易手，是次成交價將紀錄推高約3%。

嘉華星濤灣自製相連戶高見1870萬

至於馬鞍山嘉華星濤灣近日則錄得罕有自製相連單位成交個案，中原區域營業經理胡耀祖指，成交單位為2座高層A室及B室，實用分別為540方呎，即共1080方呎，2單位原則均屬2房戶型，大廳相連，現改裝為4房戶，以1870萬元易手， 創屋苑成交價新高，實呎17315元。原業主先於2004年以272萬元購入B室，其後於2011年再以490萬元購入A室，共斥資762萬元，現成交價比原業主購入價高1108萬元或約1.5倍。