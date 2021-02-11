星凱．堤岸首推開放式戶折實496.2萬起

中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，星凱．堤岸5號價單涉及218伙，折實價496.2萬元至1596.7萬元，折實實呎15,888元至26,596元，折實均呎21,267元。首度推開放式單位，入場單位為1座7樓C室，實用面積228方呎，折實價496.2萬元，折實實呎21,763元。楊又指，是次大部分單位屬原價加推。

#LYOS最快下周開價

其他新盤亦積極部署推售。九建（0034）將軍澳海茵莊園最快日內上樓書，並開放示範單位。項目設4間示位，當中開放式戶示位連閣樓設計展示。此外，長實（1113）高級營業經理楊桂玲指，元朗洪水橋新盤#LYOS短期上樓書，料下周開示位及開價。項目設51伙花園複式戶，命名為「層層叠趣」，提供地下花園、1樓平台及天台，實用778至806方呎，3房套房設計，花園面積85至795方呎。

信置未來1年擬推4盤5000伙

此外，信置（0083）集團聯席董事田兆源表示，集團未來一年將推4個新盤，涉約5000伙，現正待批預售的中環ONE CENTRAL PLACE，提供121伙，最快下月推；與嘉華（0173）合作的西鐵錦上路項目，提供約2200伙，分兩期發展，最快年底推售。至於與嘉華及招商局置地（0978）合作的將軍澳日出康城第11期，提供約1880伙，料明年首季推售；另與嘉里（0683）、太古（1972）合作的黃竹坑港島南岸第四期，計劃明年第4季推出，涉約800伙。

另長實「亞洲樓王」中半山21 BORRETT ROAD推2伙4房雙套房大宅，包括22樓3室及22樓5室，位於頂層對落一層、俗稱「鳳凰樓層」。前者實用2193方呎，連2個車位。後者實用2166方呎，連1個車位，周六起招標。