信和黃金海岸酒店 再造客房推環保

是次訪問在屯門黃金海岸酒店進行，正式訪問前有導賞團參觀酒店室外有機農莊如何種植香蕉及火龍果，訪問則安排在酒店星級再造客房進行，客房多項擺設是由7名藝術家以原屬酒店棄置的物料重用製成，包括以紅酒酒塞及酒箱製作的坐椅及由舊雜誌製成的桌子等，入住此客房的住客要自備牙刷、拖鞋、毛巾等以身體力行支持環保。郭鎧怡表示，該本港首間星級再造客房具噱頭，相信亦是黃金海岸酒店是次獲環保服務業金獎的原因之一。

郭鎧怡透露，黃金海岸酒店打造上述星級再造客房，理念源於2018年，由於信和集團在黃金海岸擁有住宅、商場、酒店及遊艇會，該區域既鄰近海灘、附近亦有不少郊遊勝地，環境獨特，故此當時管理層希望將黃金海岸的形象打造為「自然、悠然、欣然」（Nature‧Leisure‧ Pleasure），塑造更多環保及可持續發展的元素。

酒店內設有機農莊蝴蝶園 吸家庭客

至於黃金海岸酒店則定位為主打家庭客，郭鎧怡表示，希望住客從「住、食、玩」都可以體驗到「綠旅程」，除了入住上述星級再造客房外，亦可以在有機農莊感受農耕樂，參觀由酒店與鳳園蝴蝶保育區攜手設計、佔地3700方呎的「蝶舞香草農莊」，餐廳更可提供有機食品，近年全球著名的環保人士Jane Goodall便曾到訪該酒店並予以認同，亦曾邀請鄰近的哈羅香港國際學校師生到訪體驗環保旅程及認識酒店管理。

郭鎧怡續說，整個黃金海岸區域早於2018年已開始與中電（0002）合作，安裝近800塊太陽能發電板，每年發電量近25萬千瓦，當時是本港商界最大規模的太陽能發電工程之一。雖然她沒有透露相關投資額，但就指信和在環保及可持續發展上的投資，不止考慮成本及經濟效益，而是具使命感地邁向減碳目標。「信和集團今年5月公布在2050年前實現淨零碳排放的目標，是亞洲第5間發展商這樣去做，所以目前管理層很願意去投資減碳項目，這並非單從成本角度出發去計數，而是具備使命感去做，最重要是無形價值（intangible value）。」

安裝近千塊太陽能板 年發電量25萬千瓦

至於黃金海岸酒店的日常運作，亦重視減碳及環保，例如悉數採用LED燈照明，在部分並非經常用電的地區使用光感測器（light sensor）；鼓勵住客自備毛巾及減少更換牀單以節約用水，系統化將冷氣機排水重用於酒店內灌溉植物；減少使用塑膠製造的樽、叉及飲管；除了引入機器處理廚餘（food waste）外，亦參加政府廚餘回收計劃、把難以處理的廚餘運至小蠔灣有機資源回收中心分解為水或有機物，避免加重堆填區的壓力；與慈善機構合作把餐廳的剩食（food surplus）捐贈予弱勢社群等。

明報記者 葉創成

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