兒科醫生李家仁3500萬沽灣仔舖 56年升178倍

「賣菜天后」5828萬購宏德居舖

另一方面，有投資者趁旺市購入商舖，擬作自用舖。土地註冊處資料顯示，柴灣宏德居B座地舖68至70號、87至89號，面積約2400方呎，在本月初以5828萬元易手，呎價約2.43萬方呎，買家為勝皇投資有限公司，公司董事是被喻為「賣菜天后」的簡利珍（JIAN LIZHEN）。

上述單位原業主為資深投資者元雪全透過滙原置業有限公司持有，2014年以5200萬元購入該舖，持貨約7年，帳面獲利628萬元或12%。

翻查資料，簡利珍近年以經營直銷蔬菜建立「家農蔬果」，疫後更積極購入民生舖作自用，如去年6月斥資4700萬元購入北角春秧街明秀大廈地舖，呎價3.9萬元，並於今年斥資5000萬元購入天水圍天瑞路88號俊宏軒地下L19及L20地舖。