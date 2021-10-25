新盤熱賣 十大屋苑周末11宗7周新高

第一城周末連錄3宗成交

此外，以中原統計資料顯示，零成交屋苑亦由前周末的7個屋苑，大幅縮減至過去周末的3個屋苑，包括鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島及東涌映灣園。過去周末，沙田第一城連錄3宗成交，為十大屋苑交投最多的屋苑。中原地產分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城10月暫錄12宗成交，周末連錄3宗，打破前周末零成交局面，屋苑最新成交位於52座中層E室，實用面積284方呎，2房間隔，以560萬元易手，實呎19,718元。

太古城本月15宗 超上月全月

事實上，本月部分屋苑二手交投已經明顯回升。中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城10月錄15宗成交，已超上月全月13宗水平，實用均呎約21,066元水平；屋苑周末錄得1宗成交，位於太古城寶安閣低層F室，實用面積583方呎，2房間隔，叫價約1300萬元，議價後連租約以1260萬元將單位易手，實呎21,612元，屬市價水平。單位租約為2.4萬元，買家料可享約2.3厘租金回報。

原業主2017年10月以978萬元買入，持貨4年，帳面獲利282萬元或近三成。另紅磡黃埔花園亦打破悶局。利嘉閣地產分行聯席董事余美寶表示，黃埔花園4期2座中層D室，實用面積652方呎，以約1165萬元沽出，實呎17,868元。

代理料二手購買力將進一步釋放

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，施政報告公布後，市場氣氛持續正面，後市轉趨明朗，增加買家入市信心，睇樓氣氛活躍。新盤周末銷情理想，部份向隅客亦開始回流二手，整體市場氣氛逐漸上升，將軍澳新盤推售亦如箭在弦，料屆時亦會帶動市况進一步升溫。

美聯住宅部行政總裁布少明表示，上周五開價的將軍澳海茵莊園，市場反應踴躍，而剛過去周末展開次輪銷售的火炭大型新盤星凱．堤岸繼續熱賣，加上多個貨尾新盤亦見承接力，預料隨着未來再有多個新盤部署登場，相信將刺激購買力進一步釋放。