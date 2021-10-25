9月港島甲廈空置率10% 歷來次高

若以地區分析，金鐘9月份空置率達9.02%，為一線核心商業區中最高，按月上升0.23個百分點，對比去年9月則輕微增加0.01個百分點。至於中環區方面，甲廈空置率升幅較輕微，由8月份約7.29%，上升0.35個百分點至最新9月份約7.64%；毗鄰的上環區則維持於約9%水平，按月輕微遞增0.2個百分點至9月份約9.61%。灣仔及銅鑼灣空置情況對比8月份有所改善，然而整體空置率則處於偏高水平，兩區9月份空置率分別為13.12%及10.59%。

代理料通關問題影響租貸需求

中原（工商舖）寫字樓部區域營業董事蔡德寶表示，中資及外資企業是香港寫字樓市場重要支持力，現時環球經濟前景未明朗，企業審慎考慮租金成本無可厚非，同時中、外資機構受制於通關問題而未能順利來港，多種因素下令寫字樓租賃需求未有明顯改善。

此外，美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，9月份商舖註冊錄146宗（主要反映8月份市況），按年升19.7%，登記金額約26.15億元，按年上升95.6%，美聯旺舖董事梁國文表示，短期內難以預見香港有全面通關時間表，料直至全面通關明朗化前，本港經濟仍依靠本地消費支撐，而政府推出「來港易」計劃，令市場期待已久的中港通關得到局部實現，相信對商舖買賣市場氣氛帶來正面影響。