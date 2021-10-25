新盤開售 帝景灣交投減均呎守1.8萬

明報記者 歐陽慧恩

利嘉閣分行經理黃金欽表示，帝景灣本月截至20日僅2宗成交，與上月全月相若，包括5座高層D室，實用540方呎，2房園景戶，以1000萬元市價沽出，實呎18519元。原業主2015年743.4萬元購入，帳面獲利約256.6萬元或約35%。黃氏指出，帝景園樓齡雖僅約5年，但近月多個發展商積極推出新盤，同區新盤海茵莊園亦將推售，預料屋苑放盤業主須調整叫價至貼市價水平，才能在一手盤搶客下獲買家承接。

雖然交投減少，但部分屋苑仍錄矚目成交。中原地產分區營業經理陳思麗表示，北部都會區效應刺激下，天水圍栢慧豪廷9座頂層連天台特色戶，實用803方呎，3房套房連儲物房間隔，享米埔至深圳一帶開揚景致，以1168萬元成交，是屋苑歷來首宗千萬元成交，實呎14545元。原業主2018年1月以950萬元買入單位，帳面獲利218萬元或23%。

凱樂苑辣稅盤2年帳升近倍

被指成新一代市區居屋王之一的長沙灣凱樂苑，近日錄得首宗二手成交。美聯分行首席高級營業經理黃永財表示，凱樂苑E座極低層2室，實用386方呎，1房間隔，以480萬元未補價易手，實呎12,435元。翻查資料，原業主2019年9月以243.54萬元向房委會購入該單位，距今僅約2年，帳面已大升近1倍，即使付10%之額印稅，涉約48萬元，但扣除使費後料仍賺約180萬元或逾七成。

豪宅市場則錄名人入市個案，土地註冊處資料顯示，薄扶林貝沙灣4期8座頂層複式戶，實用3739方呎，原則屬5房3套連書房、家庭廳及平台泳池間隔，上月連3個車位以共2億元易手，實呎53490元，登記買家料為日本城母企、國際家居零售（1373）集團創辦人、主席兼執行董事魏麗霞。原業主2013年以共1.16億元購入，帳面獲利8400萬元或72%

日本城創辦人2億購貝沙灣複式

另外，紅磡黃埔花園錄得罕見撻訂重售個案，市場消息稱，黃埔花園11期1座高層G室，實用505方呎，2房間隔，以833萬元成交，實呎16495元。該單位上月曾以853萬元沽出，惟買家於施政報告公布前撻訂，原業主殺訂約26萬元後再以860萬元重新放盤，至近日減至833萬元沽出，做價雖較上月低約20萬元或6%，惟原業主早前殺訂26萬元，故單位實際較9月成交價獲利多約6萬元。

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