上月美孚新邨成交量逾年半新低
文章日期：2021年10月26日
【明報專訊】8、9月以來，隨着天水圍Wetland Seasons Bay等主要新盤開售，令新盤再成市場焦點，中原地產報告指，荔枝角老牌屋苑美孚新邨9月二手買賣登記24宗、涉資2.12億元、涉樓面面積1.58萬方呎（具體反映8月市况）。中原研究部高級聯席董事黃良昇指，相關數字按月分別跌40%、43%及40%，連續3個月下跌。
黃表示，上述美孚新邨9月三項數據，均屬20個月即逾1年半新低；可留意的是，屋苑今年6月曾錄57宗買賣登記、創83個月、即約7年新高，涉6.12億元創111個月、即逾9年新高，涉4.18方萬方呎樓面創104個月、即逾8年半新高。
四小龍上月35宗按月跌35%
另9月位於荔枝角的西九四小龍片區（即泓景臺、碧海藍天、昇悅居和宇晴軒），二手買賣登記涉35宗、涉資3.32億元、涉1.76萬方呎樓面，按月分別跌35%、36%及37%。
至於9月美孚、西九龍五個片區（即美孚新邨、華景山莊、西九四小龍、荔灣及盈暉臺），二手買賣合約登記70宗、涉資6.23億元、涉樓面3.92萬呎，按月跌35%、38%及39%；當中宗數為近13個月新低，金額為17個月新低，面積近18個月新低。
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