市建局觀塘重建四五期 批建216萬呎樓面

涉商業、酒店及政府部門用途

至於恒隆地產（0101）旺角登打士街56號柏裕商業中心（基座為家樂坊），獲批建一座22層高（在7層地庫之上）商業物業，涉逾51萬方呎樓面。

此外，新地（0016）西九高鐵站商業地亦獲批圖則，涉3幢13至23層高商業物業，提供逾316.31萬方呎樓面；新地回覆稱，有關方案乃新地早前呈交的建築圖則，城規會於8月批出新地的改良設計方案後，集團再次呈交新建築圖則予屋宇署，並待其批核。另8月有3個私宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），涉單位5991伙，包括新地西貢十四鄉項目（提供5400伙）。

利嘉閣研究部主管陳海潮表示，8月動工量較7月的121伙大增近49倍，創自2000年2月後近21年半的單月最多，令今年首8個月累計私宅動工10,577伙，較去年同期的6218伙大增70%。

另一方面，市建局公布，就土瓜灣鴻福街/銀漢街，邀請34家發展商及財團入標，並於11月25日截止。項目佔地約4.93萬方呎，可建樓面逾44.37萬方呎。

市建局鴻福街項目招標 最高估值57億

綜合各大測量師行，估值48.8億至57.69億元、即每方呎樓面地價約1.1萬至1.3萬元。市場消息稱，當住宅部分的銷售收益超過90億元，發展商須向市建局分紅，首1.5億元分紅20%，每增1.5億元遞增10%，至最高比例50%，市建局亦要求收回兩個約500方呎單位。另商場部分首10年由發展商及市建局持有，租金收益發展商佔七成，市建局佔三成。