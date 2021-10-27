尖沙嘴福臨門巨舖 「殼后」1.8億沽

上述物業由福臨門酒家家族於1991年以萬里寧投資有限公司名義斥資8700萬元購入，公司董事去年轉名至朱李月華等人，現成交價較30年前高出9300萬元或逾1倍。

福臨門家族1991年8700萬購入

另利嘉閣報告顯示，9月全港共錄510宗工商舖物業買賣登記(具體反映8月市况)，較8月的582宗按月跌12%，並連跌3個月，而9月買賣合約總值錄得89.42億元，較8月的119.7億元按月跌25%。至於第三季整體工商舖登記量1738宗，相對第二季錄1999宗，按季挫13%。

上月工商物業註冊金額跌25%

利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年表示，工商舖買賣登記量於9月下跌，料主要受季內股市波動、恒大（3333）事件影響。他續指，市場觀望《施政報告》政策，加上短期通關預期落空，料本月登記量將橫行徘徊。