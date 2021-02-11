洪水橋#LYOS 205呎折實346萬起 區內6年最低入場新盤 實呎1.55萬貼同類二手呎價

明報記者 容婌維

項目售樓處設於紅磡置富都會9樓，發展商將於今日下午2時起收票及開放示範單位予公眾參觀。#LYOS位於洪水橋洪元路2號，全盤提供341伙，樓花期近2年，首批單位價單售價由397.5萬至862.2萬元，價單實呎由15,660元至21,658元。發展商提供最高13%折扣，折實價由345.8萬至750.1萬元，折實實呎由13,624元至18,842元。首張價單僅提供120天即供及建築期付款兩種支付方式，分別可享最高13%及10%折扣。值得留意，全數88伙建期成交折實價一律低於800萬元。

首批88伙建期計全低於800萬

項目首批入場單位為第1A座2樓H室，實用面積205方呎開放式戶，折實345.8萬元，實呎16,868元；1房入場單位為1A座1樓K室，實用面積282方呎，折實439.4萬元，實呎15,582元；至於首批最貴單位為第1A座地下A室2房特色戶，實用面積443方呎，連473方呎花園，折實750.1萬元，實呎16,933元。

區內對上一個低價入場新盤，要數到百利保（0617）旗下、2015年11月入伙之尚築，當時項目首批折實入場單位239.3萬元，屬243方呎開放式戶。長實執行董事趙國雄形容#LYOS開價為「北都好靚價」，由於是「北都」首個樓盤，沒有太多資料參考，主要跟隨市價。長實高級營業經理楊桂玲表示，「層層叠趣」3房1套複式單位將以招標形式推出。

4年前每呎補價3096元

#LYOS是繼今年初推出港島中半山豪宅21 BORRETT ROAD後，長實今年第二個全新盤。翻查資料，長實2017年已完成上述項目補地價，涉約4.3億元，以項目總樓面面積約13.88萬方呎計，每方呎樓面補地價約3096元，連同建築成本，相信長實是次推出#LYOS，將獲利甚豐。

愛海頌削減1%折扣 盡推55伙餘貨

同系與市建局合作的深水埗愛海頌已獲批滿意紙，發展商昨日上載最新銷售安排，盡推55伙3房單位，下月1日起發售。據最新修訂價單所示，買家最高可享23%至25%折扣，較舊價單提供最高24%至26%折扣少1%，變相加價。愛海頌關鍵日期為2022年1月26日，距今僅約3個月。