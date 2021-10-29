啟德5商業地改劃住宅涉6000伙

住宅地積比5.7至7倍不等

位於啟德前北面停機坪的2幅用地，分別為2A2及2A3號地盤（合併出售土地）和2A4、2A5（B）及 2A10 號地盤（合併出售土地），住用地積比率為6.5倍，預料將提供約3000伙。另3幅地位於跑道區的4B5、4C4和4C5，改劃後住宅地積比率訂為5.7至7倍，預料共提供約3000伙。土木工程拓展署在文件內指出，將在5幅用地內預留興建社福設施，包括男童院、安老院、留宿幼兒中心、綜合職業康復服務中心等。上述5幅地皮中，其中3幅2A4、2A5（B）及 2A10 號、4C4和4C5號，曾推出市場招標，惟發展商出價未達意向，流標收場。

文件亦顯示，啟德地下購物街選址在前北面停機坪區，街道長約1500米，東段長約400米，接駁新蒲崗和港鐵啟德站，西段長約1100米由啟德站伸延至港鐵宋皇臺站及九龍城，地下購物街的行人走廊將設24小時無障礙通道並設有出入口，政府將於賣地條款要求發展商興建、管理及營運發展用地內及鄰近的地下街。

恒地羅便臣道項目批強拍 底價逾5.2億

配合重建，土木工程拓展署擬議將一幅位於馬頭角土瓜灣道的用地改劃為「住宅（甲類）」地帶，以發展專用安置屋邨，用地改劃後的最高住宅地積比率及非住用地積比率分別為6.5倍和1倍，當中設樓面作福利設施，預計提供約1100伙。

西半山大地主恒地（0012），再度透過強制拍賣統一羅便臣道地盤。土地審裁處資料顯示，由恒地持有的羅便臣道94、94A及96號，剛獲批出強拍令，底價5.221億元，較2019年3月提出強拍申請時的市場估值約3.5354億，高出逾1.68億或48%。上述項目樓高8層，1963年落成，樓齡約58年，恒地2019年申請時，持有91.3%業權，僅欠2個物業未完成收購。