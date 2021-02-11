會德豐啟德打造600萬呎住宅王國 屬區內「大地主」之一 8盤涉逾1萬伙

明報記者 甘潔瑩

特區政府近年致力將啟德發展成集住宅、體育園、商業、購物消閒和郵輪碼頭於一體多功能新社區；黃光耀認為隨港鐵（0066）屯馬線全面通車及在啟德設站，加上多個大型私樓、包括會德豐系的OASIS KAI TAK，已落成入伙，令啟德區發展漸趨成熟。事實上，作為啟德「大地主」之一的會德豐，目前在區內共有8個住宅項目，其中3個屬獨資，包括位處啟德內陸位置、早前已開售的OASIS KAI TAK、MONACO及GRANDE MONACO 、及快將開售的MONACO ONE，另5個住宅項目全部位處跑道區，均屬合作項目。

5個跑道區新盤均屬合作項目

據本報統計，上述8個會德豐旗下、或有份參予發展的住宅項目共涉約560.83萬方呎總樓面，預計可提供逾1.01萬個單位。對近日規劃署、及土木工程署就啟德5幅商業地，提交改劃文件，擬將2幅位於前北面停機坪用地，另在跑道區3幅商業/酒店用地，擬改劃為住宅，料可提供約6000個住宅單位，黃光耀表示，將啟德部分商業地轉作住宅，是合適的做法，惟政府須留意交通運輸配套，以應對當區未來人口增長的問題。

若商業地轉住宅 當局須留意交通配套

至於開售在即的全新盤MONACO ONE，繼早前獲批預售樓花後，已經上載樓書；黃光耀表示，項目短期內將開放示範單位及開價。MONACO ONE提供492伙，主打1房及2房戶，佔全盤約八成，目標客源為年輕人及家庭客；另設4個特色戶，其中一個特色戶附設天際平台，平台面積1400方呎，定價參考區內同系的MONACO等項目，而MONACO系列平均成交呎價約2.6萬元。談及樓市發展，黃認為今年樓價全年可升7%至8%，隨疫情受控，相信明年中港恢復全面通關，屆時樓價升幅將勝今年，料2022年整體樓價升幅8%至10%。

明年如全面通關 樓價看升一成

事實上，會德豐地產今年賣樓成績理想，包括啟德MONACO系列、藍田KOKO HILLS系列、山頂道77及79號，連同系內餘貨，今年暫累售約1380伙、吸金總額達250億元。

[發展商專訪]