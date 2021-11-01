正研另一幅新界地 參與土地共享先導計劃
文章日期：2021年11月1日
【明報專訊】除積極賣樓和投地外，會德豐早前亦參與土地共享先導計劃，與恒地（0012）就共同持有的大埔林村地皮提申請，發展總樓面約695萬方呎，提供8484個公營房屋或首置單位，以及3636伙私宅，即共提供逾1.2萬伙公私營住宅；會德豐地產常務董事黃光耀透露，集團正研究另一幅新界土地的發展，是否符合土地共享先導計劃的要求，或在未來3至6個月遞交相關申請，但有關土地的具體位置暫未能透露。此外，早年會德豐就大埔另一幅位處洞梓的地皮，向城規會申請作公私營發展，黃透露已撤回有關城規申請，研究地皮在其他發展的可行性。
大埔洞梓地撤回申請作公私營發展
黃續指，集團向來積極補充「麵粉」（土地儲備），如今年7月就以41.85億元、每方呎樓面地價8499元投得粉嶺古洞地皮，他指出，新施政報告提出打造北部都會區，及計劃整合港深創科園和興建新田科技城，透過引進新興產業發展新界北部，加上鐵路興建效應，發展前景可獲看高一線，成為新興核心商務區域，往後更能把握大灣區發展帶來的機遇。
他舉例說，「在20年前，屯門予大眾感覺是偏遠，但當基建、鐵路逐步發展及興建，大大縮短往返外區的交通時間後，大眾慢慢接受遷入屯門。」
[發展商專訪]
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