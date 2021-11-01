正研另一幅新界地 參與土地共享先導計劃

大埔洞梓地撤回申請作公私營發展

黃續指，集團向來積極補充「麵粉」（土地儲備），如今年7月就以41.85億元、每方呎樓面地價8499元投得粉嶺古洞地皮，他指出，新施政報告提出打造北部都會區，及計劃整合港深創科園和興建新田科技城，透過引進新興產業發展新界北部，加上鐵路興建效應，發展前景可獲看高一線，成為新興核心商務區域，往後更能把握大灣區發展帶來的機遇。

他舉例說，「在20年前，屯門予大眾感覺是偏遠，但當基建、鐵路逐步發展及興建，大大縮短往返外區的交通時間後，大眾慢慢接受遷入屯門。」

[發展商專訪]