持牌代理41648人 連續3個月破頂

中原目標年底達490間分行

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，隨着香港疫情穩定，今年一二手成交均較去年理想，中原地產將繼續積極擴充，目標由現時470間分行增至年底490間，員工將由現時7000人，增聘至7500人。陳補充，中原地產香港今年首三季錄42.3億元營業額，較去年同期升34%，其中住宅營業部首三季達37.6億元，兩者齊刷新同期的最佳業績；今年第三季，中原地產全線後勤可獲發花紅0.28個月，主任級或以上0.41個月花紅。

美聯年內擬增聘600人

另外，美聯住宅部行政總裁布少明稱，由於預計發展商仍然積極推盤，而新盤市場需要較多人手，故今年內仍計劃增聘600人，亦有計劃增設約20間分行，但要視乎商舖租金水平。香港置業營運總監馬泰陽亦表示，第四季新盤魚貫登場，預計發展商全速起動推盤，該公司將繼續招兵買馬，亦計劃於多個新盤重鎮靈活擴充分行，全年以增設雙位數分行及新聘近千人為目標，全面搶攻市場。