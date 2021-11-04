晨星陳貞瑋：內房最壞時間料已過 偏好財務穩健國企

陳貞瑋引述內地機構統計數據，首100大內房預售樓花收入於8月按年大跌20.7%，9月跌幅進一步擴大至36.2%，整體新盤售價上季則按年僅升0.7%，是去年首季以來最低升幅；由於不少內房面對債務償還壓力，很自然便會在增加土地儲備方面卻步，故此上季內地土地銷售表現亦轉趨疲弱。

恒大信用事件「傳染風險」或已見頂

不過，陳貞瑋認為，上季內房業績可能顯示行業最壞的時間已經過去，原因包括：（1）由恒大（3333）信用事件所觸發「傳染風險」（contagion risk ）及相關憂慮可能已經見頂，個別高負債內房在出售資產方面已取得一些進展，令恒大所帶來的溢出效應料屬可控；（2）內房政策有轉趨寬鬆跡象，例如隨着人民銀行指引商業銀行要有序貸款為房地產市場提供流動性，銀行予客戶的按揭限額已有所增加；（3）內地政府強調要維護房地產市場平穩健康發展及住房消費者的合法權益，確保已售樓花新盤項目竣工，均可能令疲弱的買家情緒有所改善。

儘管具備上述利好因素，陳貞瑋指出，個別內房隨時亦會出現債務違約，預售樓花收入復蘇亦需要時間，估計內房股股價經過近月大跌後，股價回升將會緩慢及迂迴，該行偏好財務穩健、沒有去槓桿壓力的國企內房，料它們可在是次市場整固中找到機會。

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