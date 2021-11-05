中銀香港近2億 購軒尼詩道舊樓
文章日期：2021年11月5日
【明報專訊】早前銀行連環沽售商舖，惟中銀香港（2388）則購入全幢物業擬作重建。土地註冊處顯示，銅鑼灣軒尼詩道470號全幢商住物業，上月底以1.99億元易手，買家為中國銀行（香港）有限公司。物業在1971年落成，樓高5層，地下為商舖，樓上4層為住宅。翻查資料，中銀香港持有毗鄰軒尼詩道472號，並在今年3月已獲屋宇署批准重建1幢24層高商廈，總樓面約4.2萬方呎，外界估計，中銀香港購入上述物業後，將合併發展。
另「舖王」鄧成波家族持續放售物業，市場消息指出，由鄧氏家族持有的筲箕灣阿公岩村道精雅印刷集團大廈，據悉獲外資基金以逾5億元洽購，以重建後可建面積約16.8萬方呎計，每方呎樓面地價約3000元。市傳買家為黑石集團，但消息未獲確認。
鄧成波家族筲箕灣全幢工廈5億獲洽
翻查資料，鄧氏家族早在2019年向城規會申請放寬地積比率，由原先的12倍增加20%至14.4倍，擬重建為1幢26層高酒店，預計可建樓面約16.8萬方呎，提供約726個酒店房間。鄧氏家族2018年以5.8億元購入，若落實以5億元售出，即持貨3年，帳面蝕約8000萬元或14%。此外，中原（工商舖）商舖部市務經理陳家澧表示，旺角亞皆老街64至70號偉基樓地下C舖現招租，商舖面積約600方呎，意向月租約12萬元，呎租200元。
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