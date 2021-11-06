往銅鑼灣消閒購物方便

多個名牌匯聚利園區

希慎廣場、利園一至六期及利舞臺等銅鑼灣地標同屬希慎（0014）旗下大型商場及商廈，被統稱為「利園區」。其中希慎廣場位處港鐵銅鑼灣站上蓋，交通相當便利。希慎廣場走年輕風格為主，商場地下設有Apple專門店，方便「果迷」朝聖購物。商場樓上有來自台灣的誠品書店，佔3層樓面，適合一眾文青悠閒看書消磨時光。另外，利園一至六期屬港島甲級寫字樓地帶，有多家國際企業於利園內設有辦公室。利園各期商場內，亦有不少高級餐廳食肆進駐，方便人們享用佳餚。

若鍾情貴價奢侈品牌，可到銅鑼灣時代廣場。商場設有著名高級百貨公司連卡佛（Lane Crawford），是不少追求品味人士必到的一站。其中1樓為多個國際化妝及護膚專櫃品牌集中地，商場內亦設有多個國際時尚服飾店舖，如CHANEL、DIOR等，相信深受女士歡迎。若住戶想要買新鮮食材親自下廚，亦可以前往位於寶靈頓道的鵝頸街市或電氣道的銅鑼灣街市。

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