盛匯基金680萬購長沙灣舖

炒通關消息 高買入價26%放售

盛滙商舖基金創辦人李根興表示，最新以680萬元購入的昌華街28號地下I 舖，舖位面積約420方呎，呎價約1.6萬元，舖位現由洗衣店租用，月租約1.8萬元，租金回報約3.2厘。原業主1982年77萬元買入，及後成遺產貨，現成交價較39年前高7.8倍。李根興補充，今次購入該舖作短線投資，現以860萬元放售，較購入價高出180萬元或26%。

另外，中原（工商舖）寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，上環信德中心西翼中高層02室，面積約1402方呎，現以每月約5.8萬元招租，平均呎租約41元。

謝氏表示，現時核心區甲廈租金調整，而且前述放租單位附有全裝修，進一步為租客降低租務成本。資料顯示，是次放租單位與位於相若樓層的信德中心西翼中高層01室比較，面積約2534方呎，於2019年底以呎租約65元租出，即是次業主叫租較高峰期低約36%。