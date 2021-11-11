恒地508億購中環地王 「反映看好港前景」

晨星胡啟泰表示，本港過去2年多以來經歷了社會運動及新冠病毒疫情挑戰，有市場人士曾經擔心會否長期打擊寫字樓需求，該行則較為樂觀，認為待疫情過去後寫字樓需求便會回復正常，而近月寫字樓租賃活動亦已改善，是次恒地以破紀錄地價投得中環海濱大型項目，反映集團對本港前景持正面看法，利好市場氣氛。

中環海濱項目獨特 難與美利道地價直接比較

恒地於2017年5月亦曾以232.8億元投得中環美利道停車場商業地，樓面總面積上限46.5萬方呎，將發展成為一座地標寫字樓附設零售設施，每方呎樓面地價逾5萬元，高於是次中環海濱大型項目每方呎價31,463元。

胡啟泰分析，由於美利道項目主要發展為寫字樓，而是次中環海濱大型項目屬寫字樓零售綜合體，加上發展有一定限制，例如前面一座的寫字樓高度要低於後面的一座，而且也要負責興建公眾社交空間，並將會重置郵政總局及天星小輪鐘樓，難以將兩者每呎價直接比較。

後年中環增百萬呎甲廈 考驗市場承接力

胡啟泰表示，上述中環海濱大型項目計劃於2027年及2032年分期完成，屬比較長遠的投資，屆時本港經濟應該已全面復蘇，對寫字樓及零售空間需求強勁；他認為，反而應該留意的是，恒地的美利道寫字樓項目料於2023年落成，而長實（1113）重建和記大廈成為的長江集團中心二期預料也於相若時間竣工，兩個項目位置接近，而且合共提供寫字樓樓面近100萬方呎，屆時料將考驗市場的承租能力，他對此則審慎樂觀：「中環作為國際金融中心，過去多年均沒有較大規模的甲廈落成，若疫情受控、恢復通關及經濟復蘇的話，一年多後要填滿（fill up）這些新供應料亦不難。」

[葉創成 名人樓市論壇]